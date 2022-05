Black Adam: Dwayne Johnson si mostra di nuovo sul set per delle riprese aggiuntive

Dwayne “The Rock” Johnson è tornato in nero e sul set.

Johnson ha annunciato su Instagram che Black Adam, che ha recentemente elettrizzato il CinemaCon con un’anteprima esclusiva, sta affrontando delle riprese aggiuntive per alcuni ritocchi finali.

L’ingresso del regista Jaume Collet-Serra nel DC Extended Universe ha portato allo sviluppo del film, ed anche se ha terminato le riprese la scorsa estate, lo studio Warner Bros. ha ritardato il blockbuster della DC Films in uno scambio di data di uscita con DC League of Super-Pets, e così la pellicola ha potuto prendersi del tempo per effettuare nuove riprese.

“E’ fantastico essere di nuovo sul set di Black Adam con la nostra troupe di 750+ talenti, mentre ci prepariamo per mettere a posto alcuni dettagli e dare forma ad ultimi ritocchi al nostro film prima di consegnarlo”, ha scritto Johnson con una foto dal set pubblicata su Instagram. “Sono qui con il mio regista di Black Adam, Jaume Collet-Serra e uno dei [nostri] artigiani degli effetti visivi, Krisztian Majdik, mentre Jaume mi guida attraverso alcune riprese complesse e intense che dobbiamo realizzare oggi.”

Sul suo fisico sovrumano, Johnson ha aggiunto: “Ho regolato la mia dieta e l’intensità dell’allenamento per settimane per prepararmi, quindi mi sento bene e in parte”.

Qui sotto il post:

Black Adam segue la storia dell’antieroe omonimo, interpretato da Johnson. Il personaggio di Black Adam è apparso per la prima volta nella DC Comics negli anni ’40 come un cattivo corrotto dal potere e lentamente è diventato un antieroe negli anni 2000, noto per il suo disprezzo delle regole e delle convenzioni.

Non ci sono dettagli sulla storia da condividere, ma parlando in precedenza, Johnson ha spiegato che Black Adam non è il tipico eroe della DC Comics, dicendo: “Ci sono molte varianti e iterazioni di Black Adam di cui tutti ci siamo innamorati nel corso degli anni, e quello che posso promettervi è un Black Adam che sento nel mio cuore essere quello giusto, per dare il giusto inizio alla nostra storia. Questo è un personaggio che possiederà tutte le qualità che abbiamo amato, indipendentemente dalla variazione di Black Adam che hai amato“.

Johnson ha continuato descrivendo il personaggio come uno “spietato custode della giustizia”. Ha anche detto: “È il giudice, la giuria e il boia, e crede nell’occhio per occhio. Farà sempre tutto il possibile per proteggere la sua gente, più che altro per proteggere la sua famiglia”. Jaume Collet-Serra (Jungle Cruise) dirige Black Adam, la cui sceneggiatura più recente è stata scritta da Rory Haines e Sohrab Noshirvani. Adam Sztykiel ha scritto la bozza precedente. Nel cast, oltre a Johnson nei panni di Black Adam, troviamo anche Pierce Brosnan nei panni di Dottor Fate, Aldis Hodge che interpreta Hawkman, Noah Centineo nei panni di Atom Smasher e Quintessa Swindell che porta in scena Cyclone. Black Adam uscirà nelle sale il 21 ottobre 2022.

