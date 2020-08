Black Adam: Dwayne Johnson spiega che Hawkgirl era originariamente nel film

Black Adam con Dwayne Johnson presenterà la Justice Society of America e la star ha rivelato che Hawkgirl era originariamente nella sceneggiatura.

Dopo che il DC FanDome ha fatto impazzire i fan con quello che ci aspetta sotto l’egida della Warner Bros. nel multiverso DC, la star di Black Adam, Dwayne Johnson, ha rivelato su Twitter che Hawkgirl era originariamente inclusa nella sceneggiatura del film. Alla fine del 2019 giravano voci secondo cui Hawkgirl sarebbe apparsa in Black Adam insieme alla JSA. Lo stesso Johnson ha confermato che l’eroina è stata rimossa dal film, ma la sua uscita ha aperto le porte a un altro personaggio.

La notizia è arrivata online dopo che un fan ha chiesto a Dwayne Johnson su Twitter dove fosse Hawkgirl, dopo che durante il divertente panel l’attore ha rivelato gli eroi che appariranno nel film. La star ha spiegato che la storia dietro la rimozione di Hawkgirl è complicata, ma la condividerà ad un certo punto in futuro. Hawkgirl ha debuttato originariamente nel 1999 in JSA: Secret Files and Origins #1, e da allora l’abbiamo vista spesso in live-action.

Molti fan potrebbero esser interdetti della rimozione dell’eroina, ma Johnson ha sottolineato che la sua assenza ha dato spazio ad un’altra attrice per interpretare Cyclone.

Dai un’occhiata al post qui sotto.

Hawk Girl was 💯 in our original JSA team. Sadly, it’s a complicated story I’ll share w the fans down the road. But it opened up the door for another awesome opportunity for another actress to come in and crush the role of Cyclone. I believe it all works out how it’s meant to 🥃

— Dwayne Johnson (@TheRock) August 23, 2020