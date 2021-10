Black Adam: Dwayne “The Rock” Johnson ha svelato un closer-look in vista del DC FanDome

Dwayne “The Rock” Johnson ha svelato un closer-look a Black Adam in vista del DC FanDome 2021.

Dopo aver debuttato con molto successo nel 2020, l’esclusivo evento per i fan DC si svolge ancora una volta, anche se un paio di mesi più tardi del solito. Tuttavia, i fan dovrebbero aspettarsi molte sorprese e rivelazioni sui progetti imminenti, incluso Black Adam.

Non è un segreto che l’ex superstar della WWE sia stata a lungo collegata al ruolo, ma è rimasta bloccata nel limbo della produzione per anni fino a quando i rotori hanno finalmente iniziato a girare nell’aprile di quest’anno. La produzione si è conclusa a luglio, dandogli un sacco di tempo per essere messa a punto prima del suo lancio nel luglio del 2022.

In origine, Black Adam avrebbe dovuto debuttare in Shazam di David F. Sandberg, ma i piani sono cambiati e la Warner Bros. ha pensato che fosse meglio farlo debuttare in un film indipendente. Black Adam è diretto da Jaume Collet-Serra e scritto da Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani. Oltre al suo personaggio principale, il blockbuster introdurrà anche la Justice Society of America composta da Hawkman (Aldis Hodge), Doctor Fate (Pierce Brosnan), Cyclone (Quintessa Swindell) e Atom Smasher (Noah Centineo).

Black Adam avrà il suo segmento al DC FanDome e, stuzzicando ciò che i fan possono aspettarsi da esso, Johnson ha pubblicato sul suo Instagram ufficiale un nuovissimo teaser per il film. Questo presenta diverse inquadrature del costume dell’eroe, evidenziando i dettagli della sua tuta che è stata confermata non essere imbottita. Ci sono anche ampie inquadrature del personaggio. Nel frattempo, Brosnan offre anche i suoi commenti sul loro film dicendo che non c’è “niente in confronto a questo”.

Potete vedere il video completo qui sotto:

E qui sotto potete vedere anche un BTS leak davvero interessante:

Mi piace: Mi piace Caricamento...