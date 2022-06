Black Adam: ecco il primo trailer dell’atteso film DC con Dwayne Johnson

Il primo trailer di Black Adam con protagonista Dwayne Johnson è arrivato sul web.

In un progetto appassionato che ha richiesto molti anni di lavoro, Dwayne Johnson sta finalmente dando vita a Black Adam nel suo primo film live-action. Ambientato nel DC Extended Universe, il film cerca di mostrare uno dei personaggi dei fumetti più singolari di tutti i tempi e uno degli antieroi più iconici della tradizione DC Comics.

Insieme al regista di Jungle Cruise, Jaume Collet-Serra, Dwayne Johnson si avventura nel suo primo film di supereroi in assoluto, che non serve solo come storia delle origini di Black Adam, ma anche come introduzione della Justice Society of America (JSA) per il pubblico moderno. L’iconica squadra di supereroi precede persino la Justice League ed è costruita come un potente gruppo di personaggim l’unico in grado di abbattere l’Uomo in Nero.

Qui sotto potete vedere il trailer in lingua originale e in italiano:

Il mondo aveva bisogno di un eroe, ha avuto #BlackAdam. Dal 20 ottobre solo al cinema!

Da New Line Cinema arriva l’avventura d’azione “Black Adam”, il primo lungometraggio in assoluto ad esplorare la storia del Supereroe DC, interpretato da Dwayne Johnson, e diretto da Jaume Collet-Serra (“Jungle Cruise”).

Quasi 5.000 anni dopo che gli sono stati conferiti i poteri onnipotenti delle antiche divinità, e imprigionato altrettanto rapidamente, Black Adam (Dwayne Johnson) viene liberato dalla sua tomba terrena, pronto a scatenare la sua forma unica di giustizia nel mondo moderno.

Johnson recita al fianco di Aldis Hodge (“City on a Hill”, “Quella notte a Miami”) nei panni di Hawkman; Noah Centineo (“Tutte le volte che ho scritto ti amo”) nei panni di Atom Smasher; Sarah Shahi (“Sex/Life”, “Rush Hour – Missione Parigi”) in quelli di Adrianna; Marwan Kenzari (“Assassinio sull’Orient Express”, “La Mummia”) è Ishmael; Quintessa Swindell (“Voyagers”, “Trinkets”) è Cyclone; Bodhi Sabongui (“A Million Little Things”) è Amon, mentre Pierce Brosnan (i franchise di “Mamma Mia!” e James Bond) interpreta il Dr. Fate.

Collet-Serra ha diretto il film da una sceneggiatura di Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani, su una screen story degli stessi Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani, basata sui personaggi DC. Black Adam è stato creato da Bill Parker e C.C. Beck. I produttori del film sono Beau Flynn, Dwayne Johnson, Hiram Garcia e Dany Garcia, con Richard Brener, Walter Hamada, Dave Neustadter, Chris Pan, Eric McLeod, Geoff Johns e Scott Sheldon.

“Black Adam” arriverà nei cinema italiani il 20 ottobre 2022 e sarà distribuito dalla Warner Bros. Pictures.

Mi piace: Mi piace Caricamento...