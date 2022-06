Black Adam: ecco le variant cover/character poster di Black Adam: The Justice Society Files

Questa settimana, il pubblico ha potuto assistere al primo trailer di Black Adam, l’ultimo film ambientato nell’universo DC live-action.

Oltre a mostrare finalmente il ritratto di Black Adam di Dwayne “The Rock” Johnson, il film introdurrà il pubblico a un’incarnazione dal vivo della Justice Society of America, l’ensemble più longevo tra le pagine della DC Comics, precedente alla Justice League. Anche se la JSA di Black Adam è stata mostrata solo in una piccola parte del trailer, la DC ha recentemente rivelato uno sguardo piuttosto epico ai membri del team.

Giovedì, la DC ha pubblicato le copertine di Black Adam: The Justice Society Files, una serie di fumetti tie-in one-shot che raccontano gli eventi prima del film in uscita. Oltre a rivelare i primi dettagli e le date di uscita degli one-shot con in copertina Albert Rothstein / Atom Smasher (Noah Centineo) e Kent Nelson / Doctor Fate (Pierce Brosnan), l’editor ha svelato le copertine variant per tutti e quattro i numeri, che fungono anche da character poster per Atom Smasher, Doctor Fate, Carter Hall / Hawkman (Aldis Hodge) e Maxine Hunkel / Cyclone (Quintessa Swindell).

Potete vederli tutti qui sotto:

pic.twitter.com/m83A2KBKWc — Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) June 9, 2022

Il mondo aveva bisogno di un eroe, ha avuto #BlackAdam. Dal 20 ottobre solo al cinema!

Da New Line Cinema arriva l’avventura d’azione “Black Adam”, il primo lungometraggio in assoluto ad esplorare la storia del Supereroe DC, interpretato da Dwayne Johnson, e diretto da Jaume Collet-Serra (“Jungle Cruise”).

Quasi 5.000 anni dopo che gli sono stati conferiti i poteri onnipotenti delle antiche divinità, e imprigionato altrettanto rapidamente, Black Adam (Dwayne Johnson) viene liberato dalla sua tomba terrena, pronto a scatenare la sua forma unica di giustizia nel mondo moderno. Johnson recita al fianco di Aldis Hodge (“City on a Hill”, “Quella notte a Miami”) nei panni di Hawkman; Noah Centineo (“Tutte le volte che ho scritto ti amo”) nei panni di Atom Smasher; Sarah Shahi (“Sex/Life”, “Rush Hour – Missione Parigi”) in quelli di Adrianna; Marwan Kenzari (“Assassinio sull’Orient Express”, “La Mummia”) è Ishmael; Quintessa Swindell (“Voyagers”, “Trinkets”) è Cyclone; Bodhi Sabongui (“A Million Little Things”) è Amon, mentre Pierce Brosnan (i franchise di “Mamma Mia!” e James Bond) interpreta il Dr. Fate. Collet-Serra ha diretto il film da una sceneggiatura di Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani, su una screen story degli stessi Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani, basata sui personaggi DC. Black Adam è stato creato da Bill Parker e C.C. Beck. I produttori del film sono Beau Flynn, Dwayne Johnson, Hiram Garcia e Dany Garcia, con Richard Brener, Walter Hamada, Dave Neustadter, Chris Pan, Eric McLeod, Geoff Johns e Scott Sheldon. “Black Adam” arriverà nei cinema italiani il 20 ottobre 2022 e sarà distribuito dalla Warner Bros. Pictures.

Mi piace: Mi piace Caricamento...