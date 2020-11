Black Adam era il cattivo nel sequel di Suicide Squad di Gavin O’Connor

Black Adam era il cattivo nella versione di Gavin O’Connor del sequel di Suicide Squad prima che il regista di Guardiani della Galassia, James Gunn, si imbarcasse nel progetto DC.

Dwayne Johnson è stato collegato al ruolo di Black Adam da anni, con un progetto solista incentrato sul cattivo di Shazam che finalmente adesso avrà luogo. Nel film in uscita, Black Adam sarà affiancato dalla Justice Society che presenterà grandi icone DC del calibro di Hawkman, Doctor Fate e altri. Nell’ultimo numero di Empire, che parla di The Suicide Squad di James Gunn, si menziona il fatto che Black Adam era davvero il cattivo del film quando Gavin O’Connor era assegnato al sequel.

Il cattivo di The Suicide Squad di James Gunn rimane sconosciuto, ma molti ipotizzano che sia Starro. Non è chiaro se Black Adam sarebbe stato interpretato da Dwayne Johnson nella versione di Gavin O’Connor, ma l’idea che la Task Force X si scontrasse con un supercriminale del livello di Black Adam è avvincente.

Le riprese di Black Adam dovrebbero iniziare ufficialmente nella primavera del 2021.

Dwayne Johnson si è unito alla famiglia DC dopo diversi anni per interpretare Black Adam in un film. In quel tempo, il piano era che Johnson fosse il cattivo di Shazam, ma quei piani sono cambiati per dare invece a Black Adam un film solista. Johnson ha trascorso anni a sviluppare il suo debutto nel DC Extended Universe e finalmente stava facendo dei progressi prima del COVID-19.

La Warner Bros. e la DC sono state recentemente impegnate a completare il cast che affiancherà Johnson. Si conferma che Noah Centineo sarà Atom Smasher, mentre Aldis Hodge sarà Hawkman. Sono due degli eroi che aiuteranno a formare la Justice Society of America in Black Adam. Tuttavia, alcuni di recente hanno iniziato a mettere in discussione il futuro del film. Come parte di un massiccio rimescolamento delle date d’uscita, Black Adam ha perso la sua data di dicembre 2021 e la Warner Bros. non gliene ha data una nuova. Ciò ha portato alcuni fan a preoccuparsi se il film sarebbe stato ritardato in modo significativo, ma non sembra essere così.

Dwayne Johnson ha recentemente confermato in un post su Instagram che il piano per Black Adam è iniziare la produzione all’inizio del 2021.

Attualmente è impegnato a filmare Red Notice di Netflix e concluderà la produzione del film d’azione il mese prossimo. Successivamente, Johnson inizierà a lavorare al suo programma della NBC, Young Rock. Ha quindi confermato che Black Adam è il prossimo film e che è in programma per iniziare le riprese a inizio primavera 2021 ad Atlanta.

