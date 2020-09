Black Adam: Hiram Garcia a proposito della produzione e della JSA

Il produttore di Black Adam, Hiram Garcia, ha recentemente anticipato il debutto nel DC Extended Universe della Justice Society of America e quando potrebbero iniziare le riprese.

Durante l’evento DC FanDome, Dwayne Johnson ha offerto ai fan un primo sguardo all’attesissimo Black Adam e ha anticipato cosa aspettarsi dall’antieroe titolare. Al panel del film, Johnson ha figurato come narratore di una breve sequenza animata raffigurante l’origine di Black Adam a Kahndaq, che ha mostrato i concept art dela prima uscita cinematografica da solista del personaggio.

Durante il tour stampa per il suo prossimo libro “The Rock: Through the Lens: His Life, His Movies, His World”, Hiram Garcia si è seduto con Collider e ha parlato del film Black Adam e della Justice Society of America.

“Siamo così entusiasti di presentare la Justice Society, specialmente Hawkman che è un personaggio così amato e uno di quegli eroi che hanno sempre significato così tanto per l’universo DC. Farli giocare nella stessa sandbox di Black Adam sarà fantastico, e per i fan già affermati di questi personaggi penso che ci sarà molto entusiasmo nel vedere quali elementi delle trame classiche abbiamo usato per prendere ispirazione nel portarli sul grande schermo. Quando prendi una centrale elettrica come Black Adam e la inietti in questo universo cinematografico DC, vuoi assicurarti di mettere intorno a lui personaggi che possono davvero alzare la posta in gioco. Come piace dire a DJ, la gerarchia del potere nell’universo DC cambierà davvero, quindi Hawkman, il dottor Fate, Atom Smasher e Cyclone avranno le mani in pasta in questo senso, non importa come vorranno interagire.”

Alla domanda sul posto che occupa Black Adam nel DC Extended Universe, Garcia ha detto quanto segue:

“Ci sono state molte conversazioni su come tutto andrà a finire ed è molto eccitante per me come per il regista, ma ancora di più come fan. Sfortunatamente, non posso parlarne troppo perché è ancora in lavorazione, ma posso dire che siamo molto concentrati sulla costruzione di questo mondo che stiamo creando con Black Adam e la JSA. Ovviamente Shazam esiste in quell’universo insieme a molti altri eroi e credetemi quando dico che abbiamo grandi ambizioni per tutti questi personaggi e per le trame.”

A Garcia è stato anche chiesto della data di inizio della produzione di Black Adam poiché il progetto è stato recentemente rinviato a causa della pandemia in corso.

“COVID ha lanciato una palla curva in grande stile e ha riadattato il programma di tutti, ma penso che il modo più semplice per vederlo sia semplicemente l’aver spinto il programma dell’intero settore in avanti di alcuni mesi… Stiamo pianificando di riprendere con Black Adam un po’ prima trimestre del prossimo anno e sperando di chiudere tutto al più presto.”

Black Adam uscirà nelle sale statunitensi il 22 dicembre 2021, con Jaume Collet-Serra alla regia, su una sceneggiatura di Adam Sztykiel, basata sui fumetti e personaggi di C.C. Beck e Otto Binder, e con Beau Flynn e Hiram Garcia come produttori.

La fotografia sarà a cura di Lawrence Sher.

Nel cast Dwayne Johnson (Black Adam) e Noah Centineo (Atom Smasher).

