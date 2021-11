Black Adam: il produttore parla della chimica fra tutti gli attori presenti sul set del film DC

Da un paio d’anni, il principale punto di discussione di Dwayne Johnson per promuovere il suo nuovo film di Black Adam è stato il cambiamento nella gerarchia del potere del DCEU.

Sappiamo già che il film in uscita metterà l’antieroe contro un’intera squadra di eroi, la Justice Society of America, ma ora sappiamo che verranno alle mani.

Parlando in una nuova intervista, il partner di produzione di Johnson e produttore di Black Adam lo ha confermato, anticipando che il Black Adam di Johnson e l’Hawkman di Aldis Hodge avranno un grande scontro.

“Aldis [Hodge] è così straordinario nei panni di Hawkman e porta un peso e un’energia a questo personaggio che, se sei un fan di Hawkman, conosci la sua storia, il fatto che [lui] ha vissuto molte vite, allora sarai contento della sfumatura che Aldis porta nell’interpretarlo, una cosa davvero intrigante. Ma è anche un tipo molto tosto”, ha rivelato il produttore Hiram Garcia a CBR. “Il modo in cui lui e Black Adam si affrontano sarà molto divertente da vedere per i fan. Una volta che li abbiamo visti leggere lo script assieme, abbiamo capito subito che erano le persone giuste per i ruoli, e ne siamo davvero contenti.”

Hodge sarà affiancato nella Justice Society da molti altri eroi tra cui nientemeno che Pierce Brosnan come Doctor Fate, Noah Centineo come Atom Smasher e Quintessa Swindell come Cyclone. Garcia ha aggiunto che questo gruppo era speciale e ha contribuito a elevare il film.

“Siamo riusciti a trovare un ottimo gruppo di attori. Tutti lo hanno assolutamente fatto faville”, ha detto Garcia. “Penso che la dinamica tra tutti loro sia molto divertente. Ogni volta che vedi James Bond entrare nel set nei panni di Dr. Fate. è assolutamente fantastico! Pierce Brosnan è così equilibrato e così affascinante, e nel momento in cui arriva sul set lui eleva tutto, anche se si è mescolato egregiamente con tutti gli altri attori.”

