Black Adam: Jaume Collet-Serra lo definisce “l’ispettore Callaghan dei supereroi”

Per un aspirante regista di Hollywood è difficile dire di no a un lavoro, ecco perché l’acclamato regista Jaume Collet-Serra non si è fatto scrupoli.

Collet-Serra è dietro ad alcuni dei titoli d’azione più attesi dell’ultimo decennio, comprese le uscite con Liam Neeson in “The Commuter”, “Non-Stop” e “Run All Night”. Il regista ha anche diretto il racconto a tema squali del 2016 “The Shallows” con Blake Lively, il successo di genere “Orphan” e il reboot dell’iconico film horror “House of Wax”.

Ma un particolare scrupolo artistico gli ha impedito di salire di livello verso più grandi franchise di Hollywood: niente sequel. Però, il suo momento nel circuito dei grandi blockbuster è in arrivo, con l’uscita fissata per il 30 luglio di “Jungle Cruise” della Disney, ma soprattutto con il film della DC, Black Adam.

Dopo aver dato forma alla chimica con la sua star, Dwayne Johnson, in Jungle Cruise, il nostro regista ha avuto modo di usufruirne ancora nel film DC.

Johnson e Collet-Serra hanno legato nelle profondità di quella giungla sullo schermo, al punto che la star stessa ha reclutato il regista per il suo primo lavoro da supereroe, che ha appena concluso le sue riprese in quel di Atlanta. Collet-Serra definisce Black Adam il “puzzle più complesso della mia carriera”, soprattutto perché il regista spagnolo è cresciuto con i film iconici degli anni ’80 invece che con i fumetti. La sua interpretazione del personaggio, uno che vive nello stesso universo di Batman e Superman, si appoggia al lato più grintoso del personaggio.

“Avendo appena realizzato una commedia romantica d’avventura in cui tutto è su toni molto leggeri, ero davvero attratto dall’idea di dare forma a questa versione oscura di Dwayne. Fondamentalmente, trasformandolo nel Clint Eastwood dei western. Ero tipo: ‘Sei come il Ispettore Callaghan dei supereroi’”, dice. “Non ho dovuto convincere la gente che ero giusto per questo lavoro nello stesso modo in cui ho fatto per Jungle Cruise. È come le cose che ho fatto con Liam [Neeson], quell’antieroe duro che ha un cuore. Il mondo non è bianco o nero. Il mondo è fatto di zone grigie, quindi c’è bisogno di queste persone che vivono in quella zona grigia.”

