Black Adam: la descrizione di una clip mostrata al CinemaCon e gli elogi di Johnson al resto del cast

Il nuovo filmato del film Black Adam con Dwayne Johnson mostra gli aspetti brutali dell’iconico antieroe DC Comics.

Un film solista di Black Adam è in sviluppo da un po’ di tempo, ed è stato solo nel 2021 che le riprese sono iniziate. Dopo anni di attesa, i fan vedranno finalmente Johnson unirsi al DCEU mentre prende vita il famoso cattivo di Shazam, anche se verrà trattato da una prospettiva da antieroe.

Black Adam seguirà la storia delle origini di come Teth-Adam diventa la leggenda DC che i fan conoscono e amano. Diretto da Jaume Collet-Serra, il film DCEU segnerà anche il debutto cinematografico dell’iconica squadra di supereroi, Justice Society of America. Super-eroi come Hawkman, Doctor Fate, Cyclone e Atom-Smasher appariranno in Black Adam, e li vedremo combattere contro il personaggio principale interpretato da Johnson.

Originariamente previsto per il 29 luglio, Black Adam è stato rimandato al 21 ottobre, poiché insieme a diversi film DCEU, ha dovuto cambiare la data d’uscita a causa del pesante lavoro sugli effetti visivi che doveva ancora essere completato. Con Black Adam a meno di sei mesi dall’uscita nei cinema, la Warner Bros. sta preparando i fan per il debutto di Johnson nel DCEU.

Warner è stato uno degli studi a prendere parte all’evento CinemaCon di quest’anno, che si sta attualmente svolgendo a Las Vegas. Diverse fonti erano presenti all’evento, così descrizioni di scene sono apparse online, e come per The Flash e Aquaman, vi riportiamo le descrizioni.

Una nave vola sul ghiaccio mentre Adam viene messo in stasi. Sono stati mostrati scatti di lui come schiavo prima di “rinascere come un dio”. Adam dice: “Non mi inginocchio davanti a nessuno”. Il dottor Fate dice: “Ho visto il futuro. O tu [Black Adam] distruggerai questo mondo o ne sarai il salvatore”. Il filmato riprende, Adam cammina attraverso un deserto e qualcuno gli spara un razzo. Lui afferra il razzo e questo esplode. Sopravvive ma sembra incazzato mentre l’elettricità crepita intorno a lui.

Il filmato include anche scatti della JSA in azione. Atom Smasher è nella sua forma gigante e corre lungo la strada. Viene mostrato Hawkman ripreso nel footage già mostrato mentre spiega le ali. La Ciclone viene vista all’interno di una nave, prima di passare a inquadrature più veloci. Qualcuno dice: “Gli eroi non uccidono le persone”, mentre Adam risponde: ‘Beh, lo si’, e infine lo vediamo dare un pugno talmente forte a qualcuno da farlo volare e via e ucciderlo.

Durante il panel, oltre a presentare questo footage, la star di Black Adam, Dwayne “The Rock” Johnson, ha presentato i suoi co-protagonisti che interpretano il super gruppo di supereroi originale della DC Comics, la Justice Society of America.

“Quindi in questo film abbiamo anche introdotto la JSA”, ha detto Johnson. “La JSA è la Justice Society of America. Esistevano prima della Justice League, in realtà, in termini di fumetti e mitologia. Stiamo introducendo la JSA in Black Adam, e sono onorato di dirvi che abbiamo Pierce Brosnan nel film con noi. Abbiamo Aldis Hodge nel film come Hawkman.”

Johnson ha poi presentato altre due star che interpretano i membri della Justice Society: Quintessa Swindle, che interpreta Cyclone, e Noah Centineo, che interpreta Atom Smasher. Sono saliti sul palco con Johnson davanti al pubblico del CinemaCon. Johnson ha cantato le lodi dei suoi co-protagonisti.

“È un grande film”, ha detto Johnson. “Stiamo introducendo e creando un mondo, e non è facile da fare. La cosa più difficile da fare è dare vita a personaggi che sono davvero amati, e molti fan in tutto il mondo ti diranno la stessa cosa. Quindi Cyclone e Atom Smasher… quello che [Swindle e Centineo] sono stati in grado di fare, sono davvero, davvero, orgoglioso. Non vedo l’ora che voi ragazzi li vediate nel film. Sono stati fantastici.”

