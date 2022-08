Black Adam: la JSA in una serie di nuove immagini dal numero dedicato di Total Film

Dopo 15 anni di lotte per realizzare Black Adam, Dwayne Johnson, alias la più carismatica star del cinema in questo momento, si presenterà sui nostri schermi in calzamaglia come l’antieroe più tosto di tutti.

Nella storia di copertina del nuovo numero della rivista Total Film, Johnson, più il regista Jaume Collet-Serra, i produttori Hiram Garcia e Beau Flynn e i co-protagonisti Aldis Hodge, Pierce Brosnan, Quintessa Swindell e Noah Centineo, parlano del viaggio erculeo di Black Adam dalla pagina allo schermo, e come il film non cerchi in nessun modo di contenersi, per essere vicino allo stile che ci si aspetta dai film tratti dai fumetti.

La pellicola si propone di sconvolgere l’Universo DC, proprio come l’omone provoca costernazione nella Justice Society of America nel film, quando si scatena nei tempi moderni dopo essere sfuggito a 5.000 anni di reclusione.

Qui sotto potete dare un’occhiata a cinque immagini esclusive di Black Adam, presenti nel nuovo numero di Total Film. Oltre a Black Adam che causa distruzione sul set, ci sono membri della JSA in costume di scena, vediamo infatti Cyclone e Atom Smasher che entrano in azione, oltre al Doctor Fate di Pierce Brosnan che si prepara a indossare il suo Helmet of Fate, che detiene un potere indicibile.

Potete vedere le immagini nel post qui sotto:

E qui sotto la copertina del numero:

Quasi 5.000 anni dopo essere stato dotato dei poteri onnipotenti degli antichi dei – e imprigionato altrettanto rapidamente – Black Adam (Johnson) viene liberato dalla sua tomba terrena, pronto a scatenare la sua forma unica di giustizia nel mondo moderno.

Johnson recita accanto ad Aldis Hodge (“City on a Hill”, “Quella Notte a Miami”) nel ruolo di Hawkman, Noah Centineo (“Tutte le Volte che Ho Scritto Ti Amo”) nel ruolo di Atom Smasher, Sarah Shahi (“Sex/Life”, “Rush Hour – Missione Parigi”), Marwan Kenzari (“Assassinio sull’Orient Express”, “La Mummia”), Quintessa Swindell (“Voyagers”, “Trinkets”) nel ruolo di Cyclone, Mo Amer (“Mo”, “Ramy”), Bodhi Sabongui (“A Million Little Things”) e Pierce Brosnan (“Mamma Mia! ” e James Bond) nel ruolo del Dr. Fate.

Collet-Serra ha diretto il film da una sceneggiatura scritta da Adam Sztykiel e Rory Haines e Sohrab Noshirvani, basata sui personaggi della DC, tratti dai personaggi creati da Bill Parker e C.C. Beck. I produttori del film sono Beau Flynn, Dwayne Johnson, Hiram Garcia e Dany Garcia, con Walter Hamada, Adam Schlagman, Richard Brener, Dave Neustadter, Chris Pan, Eric McLeod, Geoff Johns e Scott Sheldon alla produzione esecutiva.

Il team creativo dietro le quinte del regista comprende il direttore della fotografia candidato all’Oscar Lawrence Sher (“Joker”), il production designer Tom Meyer (“Real Steel”), i montatori Mike Sale (“Red Notice”, “Skyscraper”) e John Lee (“Anyone Home?”), i costumisti Kurt e Bart (“Deadpool 2”, “The Hunger Games: Il Canto della Rivolta – Parte 1 e 2”), il supervisore degli effetti visivi Bill Westenhofer (“Vita di Pi”, “Wonder Woman”), vincitore di un Oscar, e il compositore Lorne Balfe (“Vedova Nera”).

New Line Cinema presenta una produzione Seven Bucks/Flynn Co. Production, A Jaume Collet-Serra Film, “Black Adam”, in arrivo nelle sale italiane il 20 ottobre 2022. Sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures.

Mi piace: Mi piace Caricamento...