Black Adam: Noah Centineo entra a far parte del cast nel ruolo di Atom Smasher

Noah Centineo, stando a quanto riportato da The Hollywood Reporter, si è unito a Dwayne Johnson nel cast di Black Adam, il film DC Films basato sul popolare villain della DC.

Jaume Collet-Serra, che ha diretto Johnson nell’imminente Jungle Cruise della Disney, siederà sulla sedia del regista quando il lungometraggio accenderà le proprie telecamere, sebbene con la pandemia i tempi non siano chiari. Il collaboratore di lunga data di Johnson, Beau Flynn della Flynn PictureCo., sta producendo insieme a Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia attraverso la loro Seven Bucks Productions.

Mentre i dettagli della trama vengono mantenuti nell’oscurità, sappiamo che Black Adam si concentra sul personaggio DC che era stato originariamente creato come l’arcinemesi dell’eroe ora noto come Shazam. Nei tempi moderni, tuttavia, il personaggio si è evoluto in un antieroe più complesso e conflittuale, diventando uno dei personaggi più importanti della DC. Le sue origini sono legate al regno immaginario mediorientale di Kahndaq e i suoi poteri sono di natura soprannaturale.

Adam Sztykiel ha scritto la sceneggiatura per quello che sarà il primo ruolo da supereroe di Johnson.

Centineo interpreterà a quanto pare Atom Smasher, un personaggio che può controllare la sua struttura molecolare ed è in grado di manipolarne le dimensioni e la forza. Il personaggio è apparso sullo schermo prima in un episodio di The Flash della The CW.

Scott Sheldon supervisionerà per la FlynnPictureCo. e servirà anche da produttore esecutivo. FlynnPictureCo. è anche dietro Jungle Cruise, che Disney rilascerà il 30 luglio 2021.

Mi piace: Mi piace Caricamento...