Black Adam: Pierce Brosnan ha rivelato che il ruolo di Dottor Fate gli richiede di indossare una tuta mo-cap

Pierce Brosnan ha rivelato che il suo ruolo di Dottor Fate nel prossimo film della DC, Black Adam, gli richiederà di indossare una tuta mo-cap.

All’inizio di quest’anno, è stato annunciato che Brosnan avrebbe assunto il ruolo del Dottor Fate. Il personaggio è stato confermato apparire nel film da Dwayne Johnson al DC FanDome lo scorso agosto. Le riprese sono finalmente iniziate e quindi cominciano ad uscire le prime indiscrezioni.

Black Adam è diretto da Jaume Collet-Serra, ed oltre Johnson e Brosnan, il cast include Noah Centineo come Atom Smasher, Aldis Hodge come Hawkman e Quintessa Swindell come Cyclone. La trama è ancora sconosciuta, ma Black Adam è la nemesi di Shazam, quindi un legame con il prossimo sequel di DC, Shazam: Fury of the Gods è quasi una certezza. Dato che Black Adam è la star del film, è probabile che stabilisca il personaggio nel ruolo di antieroe con una storia complicata che i fan dei fumetti hanno imparato a conoscere.

In un video per People (twittato da Black Adam News), Brosnan parlando con suo figlio ha rilasciato alcuni dettagli sulle riprese di Black Adam. L’attore ha parlato del lungo programma di una produzione così grande, e sia lui che suo figlio hanno fatto commenti sull’entusiasmo di vedere il film finito.

Il figlio di Brosnan ha poi detto che era entusiasta di vedere il costume del personaggio, il che ha spinto Brosnan e rivelare che recitava in una tuta motion-capture. Brosnan ha detto: “Devo indossare la tuta per il motion-capture, che è di per sé è una sfida di recitazione, ma fortunatamente sono cresciuto in teatro, quindi so come indossare i collant”.

Qui sotto il video:

“This is such a big movie so the schedule is changing….I do have to put the motion capture suit on…” – @PierceBrosnan talks about the scheduling of ‘Black Adam’ and Doctor Fate’s costume with his son for @people. pic.twitter.com/D7Lqk8FBAy — Black Adam Updates (@blackadamnews) June 19, 2021

Black Adam segue la storia dell’antieroe omonimo, interpretato da Johnson. Il personaggio di Black Adam è apparso per la prima volta nella DC Comics negli anni ’40 come un cattivo corrotto dal potere e lentamente è diventato un antieroe negli anni 2000, noto per il suo disprezzo delle regole e delle convenzioni.

Non ci sono dettagli sulla storia da condividere, ma parlando in precedenza, Johnson ha spiegato che Black Adam non è il tipico eroe della DC Comics, dicendo: “Ci sono molte varianti e iterazioni di Black Adam di cui tutti ci siamo innamorati nel corso degli anni, e quello che posso promettervi è un Black Adam che sento nel mio cuore essere quello giusto, per dare il giusto inizio alla nostra storia. Questo è un personaggio che possiederà tutte le qualità che abbiamo amato, indipendentemente dalla variazione di Black Adam che hai amato“.

Johnson ha continuato descrivendo il personaggio come uno “spietato custode della giustizia”. Ha anche detto: “È il giudice, la giuria e il boia, e crede nell’occhio per occhio. Farà sempre tutto il possibile per proteggere la sua gente, più che altro per proteggere la sua famiglia”. Jaume Collet-Serra (Jungle Cruise) dirige Black Adam, la cui sceneggiatura più recente è stata scritta da Rory Haines e Sohrab Noshirvani. Adam Sztykiel ha scritto la bozza precedente. Nel cast, oltre a Johnson nei panni di Black Adam, troviamo anche Pierce Brosnan nei panni di Dottor Fate, Aldis Hodge che interpreta Hawkman, Noah Centineo nei panni di Atom Smasher e Quintessa Swindell che porta in scena Cyclone. Black Adam uscirà nelle sale il 22 dicembre 2021.

