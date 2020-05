Black Adam potrebbe spianare la strada per un film sulla Justice Society of America

Il DC Films Universe sta entrando in una nuova era entusiasmante, mentre Warner Bros. avanza sotto il nuovo stendardo di AT&T, con nuovi dirigenti che gestiscono lo studio.

Dopo gli stalli incontrati a seguito di Batman V Superman e Justice League, la WB si è concentrata più sui singoli progetti cinematografici (Wonder Woman, Aquaman, Shazam), che sui film corali – ma questo potrebbe presto cambiare.

Una nuova voce suggerisce che l’imminente film DC, Black Adam, potrebbe effettivamente preparare il terreno per un film della Justice Society of America. Come uno dei team di supereroi più importanti della DC, il film sulla JSA potrebbe essere un nuovo inizio per l’universo condiviso della DC

Illuminerdi è la fonte di questa nuova voce, e afferma di aver appreso esclusivamente la notizia che la Justice Society Of America riceverà un proprio film dopo la loro apparizione in Black Adam, e sempre se quest’ultimo riceverà una buona accoglienza da parte del pubblico.

Nell’autunno del 2019 (una vita fa), Dwayne “The Rock” Johnson ha apparentemente confermato che il suo film su Black Adam presenterà la JSA nell’universo DC Films. Come ha detto Johnson al suo co-protagonista di Jumanji, Kevin Hart:

“Presenteremo anche la JSA in Black Adam. Quindi nella JSA forse c’è un (ruolo)… hanno un animale, un animale domestico”.

A parte gli scherzi, la Justice Society of America sarebbe in realtà un grande punto di partenza per sviluppare la nuova direzione dell’universo cinematografico della DC. Nella nuova continuità, la JSA è stata la prima squadra di supereroi, attiva nella Golden Age dell’universo – o linee temporali alternative (a seconda della versione).

Le versioni moderne della JSA hanno ricollegato elemento per creare un posto per Black Adam nella squadra e rielaborare la personalità e l’origine del personaggio in qualcosa di più vicino a un antieroe che a un super-cattivo.

