Black Adam: Quintessa Swindell entra nel cast nel ruolo di Cyclone

Quintessa Swindell (Trinkets) si è unita al cast del prossimo progetto cinematografico DC con Dwayne Johnson, Black Adam, e assumerà il ruolo della super-eroina Cyclone. Il personaggio è un membro della Justice Society e ha il potere di manipolare il vento e il suono.

Si unisce anche al cast precedente composto da Aldis Hodge, che interpreterà Hawkman, Noah Centineo, che interpreterà Atom Smasher, e Sarah Shahi, che sarà un “professore universitario e combattente per la libertà alla guida della resistenza a Kahndaq”.

Non ci sono dettagli sulla storia da condividere, ma parlando in precedenza, Johnson ha spiegato che Black Adam non è il tipico eroe della DC Comics, dicendo: “Ci sono molte varianti e iterazioni di Black Adam di cui tutti ci siamo innamorati nel corso degli anni, e quello che posso promettervi è un Black Adam che sento nel mio cuore essere quello giusto, per dare il giusto inizio alla nostra storia. Questo è un personaggio che possiederà tutte le qualità che abbiamo amato, indipendentemente dalla variazione di Black Adam che hai amato“.

Johnson ha continuato descrivendo il personaggio come uno “spietato custode della giustizia”. Ha anche detto: “È il giudice, la giuria e il boia, e crede nell’occhio per occhio. Farà sempre tutto il possibile per proteggere la sua gente, più che altro per proteggere la sua famiglia”.

Jaume Collet-Serra (Jungle Cruise) dirige Black Adam, la cui sceneggiatura più recente è stata scritta da Rory Haines e Sohrab Noshirvani. Adam Sztykiel ha scritto la bozza precedente.

Black Adam uscirà nelle sale il 22 dicembre 2021.

