Black Adam: rumor lasciano intendere la Warner stia cercando qualcuno alla Sam Rockwell per Dottor Fate

Il film di Dwayne Johnson Black Adam porterà sul grande schermo la Justice Society of America, la squadra originale di supereroi della DC Comics. Abbiamo già Aldis Hodge come Hawkman e Noah Cenetineo come Atom Smasher. Anche Doctor Fate apparirà nel film e nuove voci offrono un possibile indizio su ciò che i fan dovrebbero aspettarsi dal personaggio.

The Illuminerdi riferisce che lo studio immagina la relazione tra Kent Nelson e Nabu – l’umano che indossa l’elmo e il mago al suo interno – come qualcosa di simile al dottor Jekyll e al signor Hyde. Suoneranno e si comporteranno in modo completamente diverso l’uno dall’altro. Se sei un fan della Marvel, pensa a Doctor Strange ma con le personalità in conflitto come Hulk.

Lo studio starebbe cercando un tipo dal look “accademico” di sesso maschile sulla trentina per Nelson. Nonostante abbia 51 anni, Sam Rockwell è il modello che stanno usando per il personaggio. Nel film, secondo quanto riferito, il Dottor Fate legge la mente, usa la telecinesi e manipola il tempo.

Gardner Fox e Howard Sherman hanno creato Doctor Fate, che apparve per la prima volta in More Fun Comics n. 55 nel maggio 1940. Nell’universo DC Comics, Nelson ha visto diversi successori assumere il ruolo di Doctor Fate poiché lo stesso DC Universe ha subito diversi riavvii e ripristini. Doctor Fate è una mistica centrale elettrica dell’Universo DC. Nabu combatte per la causa e per il bene, ma può virare verso estremismo da “legale buono”, privilegiando l’ordine cosmico al di sopra della compassione per quegli esseri che vivono nell’universo.

Un eroe con il potere del Dottor Fate potrebbe essere ciò di cui la JSA ha bisogno per tenere sotto controllo il Black Adam di Johnson.

