Black Adam: Sarah Shahi descrive Dwayne Johnson come fantastico e professionale

L’attrice presente nel cast di Black Adam, Sarah Shahi, afferma che Dwayne Johnson è stato fantastico nel film.

I fan hanno aspettato a lungo per assistere all’arrivo di Dwayne “The Rock” Johnson nell’universo DC, ed ora lo farà nei panni dell’omonimo antico antieroe egiziano, Black Adam. Inizialmente, il Black Adam di Johnson doveva apparire come cattivo in Shazam di David F. Sandberg, così come in una versione precedente di Suicide Squad. Ma considerando la fama stellare di Johnson, la DC ha trasformato il tutto in un progetto solista ambientato 5.000 anni dopo l’ingiusta prigionia del guerriero del Kahndaq.

Black Adam ha sicuramente incontrato alcuni ostacoli lungo la strada, ma ora il film ha terminato con successo la produzione ed è pronto per la sua uscita il 29 luglio 2022.

Mentre Black Adam è molto atteso a causa del potere da megastar di Johnson, i fan sono ugualmente entusiasti di vedere il resto dell’ensemble di stelle del film. Come confermato in precedenza, Black Adam introdurrà la Justice Society of America nel DCEU, con le star Noah Centineo, Aldis Hodge, Quintessa Swindell e Pierce Brosnan nei panni dei suoi membri Atom Smasher, Hawkman, Cyclone e Doctor Fate. Oltre a loro, Marwan Kenzari, James Cusati-Moyer, Bodhi Sabongui, Mo Amer, e Uli Latukefu appariranno in ruoli non dichiarati, e infine Sarah Shahi, sembra dovrebbe interpretare l’interesse amoroso di Adam.

Recentemente, mentre parlava della sua parte nel film con IMdb, Shahi ha parlato di come è stato lavorare con Dwayne Johnson in Black Adam.

L’attrice ha espresso grande ammirazione per l’ex superstar della WWE, dicendo che è molto bravo nel suo lavoro. Ha anche aggiunto che Johnson era piuttosto professionale ed esilarante, e che ha davvero fatto centro nelle sue scene come l’antieroe titolare.

“The Rock è stato incredibile, DJ è stato fantastico. Abbiamo avuto un cast incredibile in Black Adam […] è super divertente, è molto professionale ed è incredibile in questo ruolo.”

Chiaramente, Shahi non è la prima co-protagonista di Black Adam ad essere stata messa in soggezione. In precedenza, molte delle star del film hanno applaudito l’attore per la sua natura amabile e la qualità del suo lavoro. Recentemente, Pierce Brosnan ha dichiarato di ammirare molto Johnson per “ciò che ha creato per se stesso nella vita, per come si comporta con il mondo in generale”. Prima di ciò, Aldis Hodge ha anche lui elogiato l’attore, indicando che il suo duro lavoro lo motiva a fare di più.

