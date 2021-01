Black Adam: Sarah Shahi mostra le letture che sta facendo per prepararsi al suo misterioso ruolo

La star di Black Adam, Sarah Shahi, ha rivelato come si sta preparando per il suo ruolo nel film DC di prossima uscita con Dwayne Johnson.

Con Black Adam che apparentemente entrerà in produzione nei prossimi mesi, Sarah Shahi ha rivelato quali fumetti sta leggendo per prepararsi al suo ruolo al fianco dell’antieroe di Dwayne Johnson. In effetti, le storie che sta leggendo potrebbero anticipare il futuro del suo misterioso ruolo di combattente per la libertà ancora senza nome. Ma dal momento che sta leggendo la run 52 (che è stata ripresa sulla scia di Infinite Crisis) questo potrebbe essere un indizio su chi sta davvero interpretando.

Sarah Shahi ha pubblicato una foto su Instagram di due numeri di 52 e del primo numero di Black Adam di Year of the Villain. Durante 52, un’ex schiava di nome Adrianna Tomaz insegna a Black Adam come usare i suoi formidabili poteri in un modo che possa aiutare la gente di Kahndaq. Ottiene persino il suo set di abilità da Shazam e diventa Iside. Un gruppo di eroi ha persino fermato un attentato suicida al suo matrimonio con Black Adam, che potrebbe essere il momento in cui entra in gioco la Justice Society of America nel film.

Ovviamente per ora è solo pura speculazione, ma sarà interessante vedere che tipo di ruolo verrà affidati all’attrice nel film con Dwayne Johnson.

Potete dare un’occhiata alla foto di Sarah Shahi qui sotto:

