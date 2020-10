Black Adam: Sarah Shahi si unisce al cast nel ruolo di una professoressa universitaria

Sarah Shahi si è unita al cast del film New Line Cinema, l’attesissimo Black Adam della DC Films, con Dwayne Johnson nel ruolo del protagonista. Aldis Hodge pare sia a bordo del progetto per interpretare Hawkman con Noah Centineo che interpreterà Atom Smasher.

Jaume Collet-Serra, che ha anche diretto Johnson insieme a Emily Blunt in Disney’s Jungle Cruise, dirigerà il film. Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia di Seven Bucks Productions stanno producendo con Beau Flynn di FlynnPictureCo. Scott Sheldon di FlynnPictureCo sarà il produttore esecutivo.

Il personaggio è uno degli antieroi più popolari della DC e i dettagli della trama sono tenuti ben nascosti. È il secondo film della New Line / DC dopo il grande successo commerciale e di critica del 2019, Shazam. I due personaggi, Shazam e Black Adam, sono rivali nell’universo DC.

Nel film, Shahi interpreterà una professoressa universitaria e combattente per la libertà che guida la resistenza a Kahndaq.

Rory Haines e Sohrab Noshirvani hanno scritto l’ultima bozza. Adam Sztykiel ha scritto la bozza precedente.

Shahi sta attualmente partecipando alla serie Netflix Sex / Life e ha ricevuto il plauso della critica per la sua interpretazione nella serie Showtime, City On A Hill. I crediti televisivi includono The Rookie, Reverie, Person of Interest, The L Word e Fairly Legal.

