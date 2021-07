Black Adam: Sarah Shani rivela la presenza dell’Intergang nel film

Black Adam sta portando Dwayne Johnson nel mondo degli adattamenti per il grande schermo dei fumetti DC Comics come l’antieroe titolare a cui sono stati concessi i poteri dal mago Shazam migliaia di anni fa.

Insieme a lui ci sarà la squadra di supereroi conosciuta come Justice Society, ma non sarà l’unica squadra della DC Comics a fare la sua apparizione nel film. Secondo la co-protagonista di Black Adam, Sarah Shahi, il team di supercriminali Intergang farà il suo debutto in Black Adam.

Parlando con The Hollywood Reporter, l’attrice Sarah Shahi ha confermato chi interpreterà nel film, e con esso è arrivata un’altra grande rivelazione.

“Interpreto un personaggio di nome Adrianna, e lei è una combattente per la libertà che sta guidando questa grande resistenza contro un gruppo malvagio e malizioso chiamato Intergang.”

Per chi non ha familiarità, Intergang è una squadra di supercriminali creata da Jack Kirby che è apparsa per la prima volta come dei cattivi di Superman nel fumetto Superman’s Pal Jimmy Olsen #133. La banda criminale è stata formata per la prima volta da Bruno Mannheim, e sono stati in grado di confrontarsi con i supereroi perché sono stati forniti di armi dai Nuovi Dei, che speravano di usarli per trovare l’Equazione Anti-Vita.

Come si legheranno a Black Adam, dal momento che quel particolare elementi dei fumetti DC si è già esaurito nella Justice League di Zack Snyder, non c’è dato saperlo.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...