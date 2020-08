Black Adam: tutte le novità inerenti al film dal DC Fandome

Dopo il primo agognato trailer della Snyder Cut di Justice League è giunto il momento di Black Adam, con protagonista Dwayne “The Rock” Johnson nei panni dell’omonimo protagonista che, durante il panel dedicato al film durante il DC Fandome, ha rivelato non poche novità riguardo al film, che fino ad ora è rimasto un po’ nell’ombra.

Il panel è iniziato con un teaser animato con i vari concept art che raccontano l’origine del personaggio di Black Adam e mostrandoci quello che dovrebbe essere il look del personaggio nel film, con tanto di logo ufficiale mostrato a inizio trailer.

Il panel prosegue con The Rock che risponde ad alcune domande dei fan, e una delle più intriganti riguarda la Justice Society of America che, stando a quanto conferma lo stesso attore, sarà presente nel film e alcuni dei suoi membri più importanti avranno un importante ruolo all’interno della storia. In particolar modo, attraverso altri brevi teaser animati, sono apparsi: Hawkman, Dr. Fate, Cyclone e Atom Smasher, il cui interprete, Noah Centineo, ha fatto una comparsa durante l’evento.

Continuando, Dwayne Johnson ha parlato di come Black Adam si scontrerà con la JSA a causa dei suoi ideali e dei suoi metodi molto spartani nell’amministrare giustizia, ben diversi da quelli del celebre gruppo supereroistico. Inoltre, per chiudere, l’attore ha avvisato i supereroi più potenti dell’universo DC che l’arrivo del personaggio scombinerà la gerarchia del potere dei vari personaggi.

L’entrata in gioco di questo personaggio potrebbe essere un punto di svolta sotto tantissimi punti di vista per l’universo cinematografico DC.

Fonte: DC Fandome

Black Adam uscirà nelle sale statunitensi il 22 dicembre 2021, con Jaume Collet-Serra alla regia, su una sceneggiatura di Adam Sztykiel, basata sui fumetti e personaggi di C.C. Beck e Otto Binder, e con Beau Flynn e Hiram Garcia come produttori.

La fotografia sarà a cura di Lawrence Sher.

Nel cast Dwayne Johnson (Black Adam) e Noah Centineo (Atom Smasher),

