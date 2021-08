Black Adam: un rumor lascia intendere nel film comparirà anche l’Atom di Al Pratt

Dopo molti anni di sviluppo, Dwayne “The Rock” Johnson ha finalmente la possibilità di vestire i panni di un supercriminale/antieroe in Black Adam, che si sta avvicinando alla fine della produzione.

Sebbene il mandato di Johnson nel DCEU sia appena iniziato, il produttore di Black Adam, Dany Garcia, ha rivelato che Johnson e la troupe “vogliono fare molti” sequel.

Il film non solo porterà per la prima volta il cattivo di Shazam sul grande schermo, ma introdurrà anche una moltitudine di vari supereroi nel DCEU. Aldis Hodge sarà a capo della Justice Society of America come Hawkman e sarà affiancato dalla Cyclone di Quintessa Swindell e dall’Atom Smasher di Noah Centineo.

Anche l’ex attore di James Bond, Pierce Brosnan, reciterà nel film nei panni del mistico Dottor Fate, che ha anticipato che il suo costume da supereroe sarà completamente mo-capped. Ora un altro personaggio con un passato eroico si è unito al roster dei super esseri con superpoteri, uno che ha un notevole legame con un membro della Justice Society.

Stando a The Direct, possiamo riferirvi che Al Pratt, alias l’Atom originale, apparirà in Black Adam al fianco di Dwayne Johnson in un ruolo limitato, in qualità di zio dell’Albert Rothstein / Atom Smasher di Noah Centineo.

Rothstein indosserà anche il costume da supereroe di Atom di Al Pratt nel film.

