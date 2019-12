Black Adam: un rumor su un casting call lascerebbe intendere l’introduzione di Hawkgirl

Questo tipo di rumor era già venuto fuori tempo fa, quindi vi raccomandiamo di prendere il tutto con le dovute pinze.

Secondo quanto riferito, Hawkgirl sarebbe pronta a farei l suo debutto del DC Extended Universe proprio nel film Black Adam con Dwayne Johnson.

Con personaggi iconici della DC Comics come Hawkman e Doctor Fate, che sono rumoreggiati nella parte dei comprimari, l’insider Charles Murphy riporterebbe il rumor che lascerebbe intendere l’introduzione anche della super-eroina nota come Hawkgirl nel DC Extended Universe. Sul suo sito web Murphy’s Multiverse, lo scooper riferisce che le persone dietro Black Adam stanno cercando un’attrice tra i 20 e i 30 anni per dare vita a Hawkgirl al fianco di Dwayne Johnson.

Vi aggiorneremo quando avremo più dettagli.

Hawkgirl (nota in Italia, nei cartoni animati, anche con il nome Alata) è un personaggio dei fumetti DC comics creata da Gardner Fox (testi) e Sheldon Moldoff (disegni) per le pagine di Flash Comics n. 1 (gennaio 1940). Il personaggio, in quasi tutte le sue versioni è presentato come amante o moglie e assistente di Hawkman.

La Hawkgirl della Golden Age è Shiera Sanders (o Saunders), la reincarnazione della principessa egiziana Chay-Ara, e partner di Carter Hall: Hawkman.

Secoli fa, Chay-Ara, ed il suo innamorato Khufu, vennero assassinati da Hath-Set, con un coltello forgiato grazie ad una sostanza aliena chiamata metallo Nth. Le particolarità del metallo in questione e la forza dell’amore tra i due fecero sì che la coppia potesse reincarnarsi nei secoli al fine di far rivivere il loro amore in ogni generazione. Le reincarnazioni note di Chay-Ara sono:

Lady Celia Penbrook, durante il quinto secolo, innamorata di Silent Knight; Cinnamon (Kate Manser), pistolera del vecchio west, innamorata di Nighthawk; Sheila Carr, innamorata del detective di Pinkerton James Wright. Nel ventunesimo secolo, la reincarnazione della principessa è Shiera Sanders, la quale inizialmente inconsapevole della sua identità verrà rapita dal dottor Anton Hastor (reincarnazione di Hath-Set), ma verrà salvata da Hawkman (il suo resuscitato amante Khufu). In seguito a ciò, riottenuta la consapevolezza della sua identità deciderà di aiutare il suo amato nella lotta contro il crimine; diviene così la supereroina nota come Hawkgirl.

