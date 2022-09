Black Adam: una nuova serie di poster mostra i personaggi presenti nel film

La campagna marketing di Black Adam è in fermento nelle ultime settimane, mentre l’uscita del film si avvicina rapidamente.

Dwayne Johnson è stato al centro della campagna promozionale del film, con l’ex WWE Champion, e ultimamente l’attore ha annunciato l’arrivo di un nuovo trailer. Black Adam ha decisamente lasciato il segno durante il weekend del Comic-Con di San Diego, con Johnson che ha rivelato che il film DCEU in arrivo inaugurerà una “nuova era” per il franchise. Inoltre, è stato anche confermato durante l’evento che Amanda Waller di The Suicide Squad tornerà.

Ora, un nuovo sguardo all’ensemble del film è emerso online grazie al poster promozionale che è stato condiviso. La Warner Bros. ha ufficialmente rilasciato un nuovissimo poster per Black Adam, che dona un nuovo closer-look al suo ensemble principale guidato dall’antieroe titolare di Dwayne Johnson.

Oltre a Teth-Adam di Johnson, l’immagine promozionale mette in evidenza l’Atom Smasher di Noah Centineo, il Doctor Fate di Pierce Brosnan, l’Hawkman di Aldis Hodge, la Cyclone di Quintessa Swindell e la Adrianna Tomaz di Sarah Shahi.

Qui sotto potete vedere il poster:

E qui sotto una serie di character poster:

Quasi 5.000 anni dopo essere stato dotato dei poteri onnipotenti degli antichi dei – e imprigionato altrettanto rapidamente – Black Adam (Johnson) viene liberato dalla sua tomba terrena, pronto a scatenare la sua forma unica di giustizia nel mondo moderno.

Johnson recita accanto ad Aldis Hodge (“City on a Hill”, “Quella Notte a Miami”) nel ruolo di Hawkman, Noah Centineo (“Tutte le Volte che Ho Scritto Ti Amo”) nel ruolo di Atom Smasher, Sarah Shahi (“Sex/Life”, “Rush Hour – Missione Parigi”), Marwan Kenzari (“Assassinio sull’Orient Express”, “La Mummia”), Quintessa Swindell (“Voyagers”, “Trinkets”) nel ruolo di Cyclone, Mo Amer (“Mo”, “Ramy”), Bodhi Sabongui (“A Million Little Things”) e Pierce Brosnan (“Mamma Mia! ” e James Bond) nel ruolo del Dr. Fate.

Collet-Serra ha diretto il film da una sceneggiatura scritta da Adam Sztykiel e Rory Haines e Sohrab Noshirvani, basata sui personaggi della DC, tratti dai personaggi creati da Bill Parker e C.C. Beck. I produttori del film sono Beau Flynn, Dwayne Johnson, Hiram Garcia e Dany Garcia, con Walter Hamada, Adam Schlagman, Richard Brener, Dave Neustadter, Chris Pan, Eric McLeod, Geoff Johns e Scott Sheldon alla produzione esecutiva.

Il team creativo dietro le quinte del regista comprende il direttore della fotografia candidato all’Oscar Lawrence Sher (“Joker”), il production designer Tom Meyer (“Real Steel”), i montatori Mike Sale (“Red Notice”, “Skyscraper”) e John Lee (“Anyone Home?”), i costumisti Kurt e Bart (“Deadpool 2”, “The Hunger Games: Il Canto della Rivolta – Parte 1 e 2”), il supervisore degli effetti visivi Bill Westenhofer (“Vita di Pi”, “Wonder Woman”), vincitore di un Oscar, e il compositore Lorne Balfe (“Vedova Nera”).

New Line Cinema presenta una produzione Seven Bucks/Flynn Co. Production, A Jaume Collet-Serra Film, “Black Adam”, in arrivo nelle sale italiane il 20 ottobre 2022. Sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures.

Mi piace: Mi piace Caricamento...