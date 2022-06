Black Adam: una serie di poster promozionali con il protagonista e la JSA appaiono online

La strada per incontrare Black Adam di Dwayne Johnson è stata lunga, con l’attore che è stato scelto per il ruolo oltre un decennio fa. Ora, dopo diversi ritardi, Black Adam è finalmente in dirittura d’arrivo ad ottobre, che non solo porterà con sé il debutto nel DCEU di The Rock, ma anche l’introduzione di un intero nuovo elenco di eroi, la Justice Society.

Il roster della JSA includerà un cast stellato che include artisti del calibro di Pierce Brosnan, Noah Centineo, Quintessa Swindell e Aldis Hodge, per incarnare rispettivamente i ruoli di Doctor Fate, Atom-Smasher, Cyclone e Hawkman.

Fino ad ora, gli spettatori hanno potete vedere solo qualcvhe stralcio del loro aspetto attraverso una breve apparizione un teaser al DC FanDOme, e mentre aspettiamo l’8 giugno, giorni in cui finalmente potremo vederei l trailer di Black Adam, una serie di poster promozionali sono apparsi sul web.

I poster di Black Adam mettono in evidenza i nuovi eroi. Nel mio tweet qui sotto potete vedere questi sei, nuovi poster artistici ufficiali per Black Adam con i nuovi eroi di Pierce Brosnan, Noah Centineo, Dwayne Johnson e altri.

Potete vedere il post qui sotto:

pic.twitter.com/OqJxz9Dbpn — Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) June 4, 2022

Black Adam segue la storia dell’antieroe omonimo, interpretato da Johnson. Il personaggio di Black Adam è apparso per la prima volta nella DC Comics negli anni ’40 come un cattivo corrotto dal potere e lentamente è diventato un antieroe negli anni 2000, noto per il suo disprezzo delle regole e delle convenzioni.

Non ci sono dettagli sulla storia da condividere, ma parlando in precedenza, Johnson ha spiegato che Black Adam non è il tipico eroe della DC Comics, dicendo: “Ci sono molte varianti e iterazioni di Black Adam di cui tutti ci siamo innamorati nel corso degli anni, e quello che posso promettervi è un Black Adam che sento nel mio cuore essere quello giusto, per dare il giusto inizio alla nostra storia. Questo è un personaggio che possiederà tutte le qualità che abbiamo amato, indipendentemente dalla variazione di Black Adam che hai amato“.

Johnson ha continuato descrivendo il personaggio come uno “spietato custode della giustizia”. Ha anche detto: “È il giudice, la giuria e il boia, e crede nell’occhio per occhio. Farà sempre tutto il possibile per proteggere la sua gente, più che altro per proteggere la sua famiglia”. Jaume Collet-Serra (Jungle Cruise) dirige Black Adam, la cui sceneggiatura più recente è stata scritta da Rory Haines e Sohrab Noshirvani. Adam Sztykiel ha scritto la bozza precedente. Nel cast, oltre a Johnson nei panni di Black Adam, troviamo anche Pierce Brosnan nei panni di Dottor Fate, Aldis Hodge che interpreta Hawkman, Noah Centineo nei panni di Atom Smasher e Quintessa Swindell che porta in scena Cyclone. Black Adam uscirà nelle sale il 21 ottobre 2022.

Mi piace: Mi piace Caricamento...