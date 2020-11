Black Lightning: China Anne McClain avrebbe lasciato la serie anche se non fosse finita con la quarta stagione

Come un fulmine a ciel sereno, nella giornata di venerdì è stato annunciato che la prossima e quarta stagione della serie Black Lightning sarà anche l’ultima. Una decisione presa soprattutto alla luce del fatto che arriverà lo spin-off intitolato Painkiller.

L’annuncio di venerdì è stato seguito il giorno dopo da quello in video dell’attrice China Anne McClain, interprete nella serie di Jennifer Pierce / Lightning, la quale ha rivelato che avrebbe lasciato Black Lightning anche se non ci fosse stato l’annuncio del finale.

L’attrice ha parlato di questa sua decisione senza scendere nei particolari, precisando che non ci sono stati conflitti con la produzione o con i suoi colleghi che hanno portato ad un suo allontanamento dalla serie:

Quello che sapevo insieme al resto del cast prima ancora di iniziare a girare questa stagione era che avrei lasciato e stavo lasciando lo show. Questa sarebbe stata la mia ultima stagione, aldilà che la serie fosse continuata o no. Per diverse ragioni, che, ad esser onesta, non voglio affrontare qua. Vi chiedo solo di fidarmi. Non me ne vado perché ho avuto un brutto rapporto lavorativo con la CW. Mi piace la CW. Mi piace [presidente di CW] Mark Pedowitz, mi piace [presidente della Warner Bros.] Peter Roth, [produttore esecutivo di Black Lightning] Greg Berlanti, amo [showrunner di Black Lightning] Salim [Akil] e sempre l’amerò. Lui capisce. E chi mi conosce veramente… sanno il perché prendo determinate decisioni.

Qui il video in questione.

Qualunque sia il motivo dell’allontanamento della McClain di certo non poco è il mistero che lo circonda, in quanto la Warner Bros. non ha nemmeno voluto specificare in quanti episodi apparirà l’attrice e nemmeno commentare la decisione dell’attrice.

Black Lightning è una serie televisiva del 2018 creata da Salim Akil e con Robert West come produttore.

La colonna sonora è composta da Kurt Farquhar.

Nel cast Cress Williams (Jefferson Pierce / Black Lightning), China Anne McClain (Jennifer Pierce / Lightning), Nafessa Williams (Anissa Pierce / Thunder), Christine Adams (Lynn Stewart) e Jordan Calloway (Khalil Payne / Painkiller).

La quarta e ultima stagione andrà in onda l’8 febbraio negli USA su The CW, e sarà composta da tredici episodi.

