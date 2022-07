Black Mirror 6: rivelato parte del cast della nuova stagione della serie

La sesta stagione di Black Mirror conterrà più episodi della quinta, secondo un nuovo rapporto.

Pubblicato per la prima volta su Channel 4 nel Regno Unito nel 2011 prima di passare a Netflix dalla stagione 3 in poi, la serie di fantascienza è presentata in un formato antologico, e racconta i potenziali pericoli della tecnologia moderna e futura.

Con ogni episodio di Black Mirror che racconta una storia diversa con personaggi diversi, lo spettacolo è in grado di esplorare una vasta gamma di temi e idee. Black Mirror è andato bene sia con il pubblico che con la critica, una tendenza che è continuata con l’uscita della quinta stagione nel 2019.

A maggio è stato ufficialmente rivelato che la sesta stagione di Black Mirror era in fase di sviluppo, anche se non sono stati offerti dettagli sul cast, le trame, il conteggio degli episodi o la durata di questi. A differenza delle stagioni precedenti, la quinta stagione di Black Mirror consisteva in soli tre episodi. Anche se gli episodi erano generalmente più lunghi di quelli delle stagioni precedenti, il numero ridotto si è rivelato deludente per molti fan dopo che le stagioni 3 e 4 avevano presentato entrambe sei episodi ciascuna.

Dalla conferma della sesta stagione di Black Mirror, è stato difficile trovare dettagli sugli episodi in arrivo, senza una data di uscita attualmente programmata.

Sebbene sia ancora difficile ottenere informazioni specifiche sulla prossima stagione di Black Mirror, un nuovo rapporto di Variety conferma che conterrà più episodi della stagione 5. Sfortunatamente, il rapporto non indica esattamente quanti episodi avrà la stagione, ma i fan saranno sicuramente felici di sapere che saranno più di tre. Il conteggio degli episodi in tutte e cinque le stagioni di Black Mirror è relativamente incoerente, rendendo difficile prevedere quanti episodi avrà la sesta stagione.

Le fonti indicano anche che i nuovi volti che si uniranno allo spettacolo sono Zazie Beetz, Paapa Essiedu, Josh Hartnett, Aaron Paul, Kate Mara, Danny Ramirez, Clara Rugaard, Auden Thornton e Anjana Vasan. Questo casting copre in particolare tre episodi ed è inteso che più attori si uniranno per ulteriori episodi dello spettacolo.

