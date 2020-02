Black Panther 2: la produzione potrebbe cominciare a marzo 2021 in Australia

La produzione di Black Panther 2 potrebbe essere ancora lontana un anno o giù di lì.

Venerdì pomeriggio sono iniziati a circolare rapporti nella blogosfera che suggerivano il film di Ryan Coogler avrebbe cominciato la propria produzione in Australia, seguendo attesissimi film del calibro di Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings e Thor: Love and Thunder. Il rapporto principale proveniva da MCU Cosmic, e lasciava intendere che Black Panther 2 avrebbe cominciato la produzione la prossima primavera da marzo a giugno, prima di tornare negli Stati Uniti per concludere.

È probabile che il sequel sarà girato ai Fox Studios di Sydney visto che è stato uno dei beni che la Disney ha ottenuto dalla fusione con la 20th Century. L’inizio della produzione a marzo porterebbe il film a girare le proprie scene ai Fox Studios praticamente subito dopo Thor: Love and Thunder, per cui si prevede l’utilizzo di quello spazio entro la fine dell’anno.

Black Panther è stato girato quasi interamente ai Pinewood Studios di Atlanta, un pilastro per la maggior parte delle produzioni dei Marvel Studios prima della Fase 4. Black Widow e The Eternals hanno entrambi scelto di girare all’estero, principalmente presso i Pinewood del Regno Unito.

Il film sarà il primo sequel diretto da Ryan Coogler, qualcosa che il regista dice creerà un ulteriore livello di pressione.

