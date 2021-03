Black Panther 2: Lupita Nyong’o anticipa emozionanti piani per il sequel

Black Panther ha decisamente riscosso non poco successo, sia per l’impatto di un film con un protagonista di colore che interpreta un supereroe, sia per i lati tecnici del film, e pare che, secondo la star della serie Lupita Nyong’o, il sequel sarà ancora più eccitante.

Durante un’intervista con Good Morning America, l’attrice ha parlato di rivisitare il mondo di Wakanda e gli evidenti cambiamenti che stanno affrontando. Chadwick Boseman non c’è più, ma non è stato dimenticato, e spetta ai membri del cast portare avanti la sua eredità, come detto da numerose persone quando gli è stato chiesto di Black Panther 2.

Tuttavia, fino a quando il pubblico non vedrà un trailer, le loro menti vagheranno verso ciò che sarebbe potuto essere se il re T’Challa fosse ancora qui. Nyong’o pensa che il regista Ryan Coogler stia preparando qualcosa di eclatante, e che dovrebbe entusiasmare i fan. Il secondo film si svolgerà nel mondo di Black Panther, ma non riformulerà Boseman come l’eroe della serie.

“Sarà diverso”, ha detto l’attrice. “Ovviamente, senza il nostro re pronto a tornare. Ma so che tutti noi siamo impegnati a portare avanti la sua eredità in questo nuovo film di Black Panther. E [il regista] Ryan Coogler ha alcune idee davvero, davvero eccitanti che non vedo l’ora di portare in vita con il resto della famiglia.”

“It’s going to be different, of course, without our king [Chadwick Boseman] … but I know that all of us are dedicated to reimagining or carrying on his legacy in this new #BlackPanther.” — @Lupita_Nyongo https://t.co/i9rZzYvW4s pic.twitter.com/NcxvWy8rmd — Good Morning America (@GMA) March 3, 2021

Recentemente, in una conversazione con The Ringer, Daniel Kaluuya ha a Good Morning America che onorare Boseman sarebbe stata la priorità assoluta nello sviluppo di Black Panther 2.

“Per me, ciò che è importante non è l’eredità di Black Panther, è l’eredità di Chadwick Boseman, perché è un essere umano, una persona reale”, ha spiegato Kaluuya. “Come possiamo onorarlo? Black Panther farà quello che fa Black Panther, ma è un uomo che ha vissuto per noi. Lo ha fatto per noi, lo ha fatto per i nostri nipoti, le nostre nipoti, i nostri figli. È nostro dovere onorare l’uomo nel modo in cui ci ha onorato.”

