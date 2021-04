Black Panther 2: Lupita Nyong’o sui cambiamenti di script in seguito alla morte di Chadwick Boseman

La prematura scomparsa della star di Black Panther e interprete dell’unico re di Wakanda del MCU, Chadwick Boseman, è stata una perdita enorme, non solo per la Marvel ma per il mondo intero.

Boseman è morto lo scorso agosto a 43 anni a causa di un cancro al colon. Da allora, il team dei Marvel Studios ha promesso di continuare con il sequel di Black Panther, che uscirà nel 2022. Hanno anche promesso che T’Challa non sarà rifuso, per rispetto al defunto attore. Poco si sa della storia del film, tuttavia, Ryan Coogler, che ha diretto il primo film, tornerà per dirigere il secondo. Anche il resto del cast tornerà per riprendere i propri ruoli e le riprese inizieranno a luglio.

In un’intervista con Yahoo!, l’attrice Lupita Nyong’o, che interpreta l’agente sotto copertura wakanda e vecchia fiamma di T’Challa, Nakia, ha discusso della realizzazione del film all’ombra della morte di Chadwick Boseman.

“La gente mi chiederà: ‘Sei entusiasta di tornare indietro?’. Eccitazione non è la parola giusta. Mi sento come se fossi in uno stato molto pensieroso e meditativo quando si tratta di Black Panther 2. La sua morte è ancora estremamente cruda per me. E non riesco nemmeno a immaginare come sarà arrivare sul set e non averlo lì.”

Tuttavia, attribuisce la leadership del regista, Ryan Coogler, ed esprime fiducia nella sua capacità di guidare la nave attraverso queste acque difficili. Conferma anche che Coogler ha “rimodellato” il secondo film, alla luce della morte di Boseman:

“Ma allo stesso tempo abbiamo un leader in Ryan, che si sente molto come noi, che sente anche lui la grave perdita in un modo molto, molto reale. E la sua idea, il modo in cui ha rimodellato il secondo film è così rispettoso circa la perdita che abbiamo vissuto tutti come cast e come mondo.”

Nyong’o continua indicando che la memoria e la luce di Boseman saranno sempre presenti sul set, anche se lui non è fisicamente lì.

