Black Panther 2: Nate Moore commenta la possibilità che il T’Challa di Chadwick Boseman compaia in un cameo

La morte di Chadwick Boseman ha colpito duramente molti di noi e non si può fare a meno di pensare al defunto attore nel bel mezzo della stagione dei premi e prima del sequel di Black Panther.

Le domande turbinano attorno al film in uscita, e molti si chiedono come lo sceneggiatore / regista Ryan Coogler ei Marvel Studios continueranno la saga senza Boseman. Nonostante l’assenza di Boseman, c’è chi crede che il suo T’Challa possa ancora fare la sua comparsa (tramite filmati d’archivio o ricreazione in digitale). Ora, un produttore di Black Panther 2 ha commentato questa possibilità.

Nate Moore, che ha prodotto il film originale e una serie di altre produzioni Marvel Studios, è attualmente in pre-produzione con Black Panther 2. Con l’avvicinarsi delle riprese, al produttore veterano è stato chiesto della possibilità che il T’Challa di Chadwick Boseman facesse un’apparizione, e la risposta che ha dato a Vanity Fair è stata abbastanza chiara:

“No. Posso dire. Non succederà. Lo direi altrimenti. La morte di Chad è una cosa che dura tutta la vita e ho amato il ragazzo tanto quanto il personaggio. Penso che dobbiamo stare molto attenti e ponderare bene quando farlo apparire, perché significava tanto per molte persone quanto per noi. Ma sì, non lo useremmo come un: ‘Vieni la prossima settimana; forse vedrai Panther!’. Non lo faremmo. No.”

Come alcuni fan potrebbero aver previsto, i Marvel Studios non sembrano avere piani per la comparsa del personaggio di Chadwick Boseman, e il ragionamento di Nate Moore è completamente comprensibile. La perdita di Boseman è così viscerale per così tanti, e sarebbe un gento insensibile verso gli spettatori.

