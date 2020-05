Black Panther 2 potrebbe cominciare la produzione all’inizio del 2021

Black Panther 2 spera di iniziare le riprese all’inizio del 2021.

Dopo che l’originale Black Panther ha infranto i record al botteghino ed è diventato il primo cinecomic nominato per miglior film, era inevitabile che ci sarebbe stato un seguito. La Marvel ha confermato ufficialmente Black Panther 2 al San Diego Comic-Con del 2019 per maggio 2022. Ryan Coogler sta tornando a scrivere e dirigere.

A seguito della pandemia di coronavirus, Disney (come ogni altro studio) ha modificato in modo significativo la propria lista d’uscite, e ciò ha incluso ovviamente la maggior parte dei titoli della Fase 4 , ma Black Panther 2 è stato in grado di mantenere la sua finestra di rilascio originale ed è ancora sulla buona strada per il debutto nel 2022. Ora, i fan potrebbero sapere quando Coogler e la sua crew inizieranno a girare.

Secondo un post trovato su Production List (tramite l’utente Reddit smoove4254), Black Panther 2 dovrebbe iniziare la propria produzione nel marzo del 2021 in Australia.

