Black Panther 2: rumor darebbero forma ad alcuni dettagli della trama e dei personaggi

Con la devastante perdita di Chadwick Boseman, molti fan della Marvel pensavano che non avremmo avuto un nuovo film di Black Panther per un po’ di tempo, ma Kevin Feige e il team, dopo essersi presi il loro tempo per piangere, hanno detto al Disney Investor Day che il franchise continuerà, senza che il ruolo di Black Panther venga recastato.

Si sono presi il loro tempo per capire come onorare rispettosamente Chadwick e il suo personaggio iconico. Stanno andando avanti con l’inizio della produzione quest’estate, e mentre Ryan Coogler sta ancora lavorando su elementi della sceneggiatura, stando ad alcuni rumor comparsi online che ovviamente non abbiamo modo di confermare, alcuni dettagli della trama e dei personaggi di Black Panther 2 sarebbero stati rivelati.

La sfida più grande che il film deve affrontare ovviamente è affrontare l’assenza dello stesso Chadwick Boseman. Dato che il personaggio di Black Panther è un ruolo così importante, in che modo la Marvel onorerà rispettosamente Chadwick Boseman, pur mantenendo il personaggio e il mondo che ha costruito, andando avanti?

Come detto sopra, Kevin Feige ha messo a tacere le voci quando ha annunciato che non avrebbero recastato il personaggio lo scorso dicembre all’Investor Day della Disney, quindi fondamentalmente il piano originale per Black Panther 2 e le sue connessioni con il futuro del MCU sono rimasti intatti, e ora Ryan Coogler è alla scoperta di come sistemare la sceneggiatura per onorare Chadwick Boseman.

Stando a Fandomwire, quindi prendere la cosa come qualcosa di infondato, l’apertura del film presenterà il Black Panther di Chadwick in costume, per un breve e rispettoso tributo. Le specifiche di quella scena sarebbero ancora in fase di definizione, ma pare dare caratterizzazione alla morte di T’Challa. Questo lascerà il Wakanda e il trono allo sbando. Come da rituale, molti personaggi gareggeranno per il trono, ma alla fine uno prevarrà e pare che sarà proprio Shuri.

Per quanto riguarda le sfide quindi che Shuri affronterà, oltre la tragica morte del fratello, vedremo stranieri provenienti dagli abissi rompere il precario equilibrio presente in Wakanda dopo la morte di T’Challa. I wakandiani infatti pare scopriranno la città perduta di Atlantide. Black Panther 2 pare sarà caratterizzato quindi dalla guerra di due civiltà nascoste, il Wakanda contro Atlantide. Ciò richiederà il debutto nel MCU del personaggio preferito dai fan Namor the Sub-Mariner.

Stando alla fonte, gran parte del film sarà sott’acqua, cosa per la quale la produzione stava già preparando attrezzature e costumi prima della morte di Boseman. Voci di corridoio vogliono che potrebbe venir utilizzata la tecnologia che sta venendo sviluppata per Avatar 2.

A quanto pare per, Namor non sarà l’unico problema che la nostra SHuri dovrà affrontare, infatti tutto pare lascierà intendere che qualcun altro sta tramando nell’ombra contro il Wakanda, tirando le fila per innescare la guerra fra queste civiltà, ed è il Dottor Destino.

Mi piace: Mi piace Caricamento...