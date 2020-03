Black Panther 2: Winston Duke vuole che M’Baku sia il cattivo

Winston Duke vuole che M’Baku sia il cattivo in Black Panther 2.

Il primo film di Black Panther ha preso d’assalto il mondo alla sua uscita due anni fa, guadagnando oltre 1 miliardo al botteghino mondiale e diventando il primo cinecomic ad essere nominato per il miglior film agli Oscar. Un sequel sembrava inevitabile, ma l’annuncio ufficiale è arrivato più tardi del previsto. Black Panther 2 è stato finalmente confermato e previsto per un rilascio nel 2022 lo scorso agosto, e da allora, le notizie riguardanti il ​​film sono state poche.

A ottobre, il CEO della Disney Bob Iger ha rivelato che lo scrittore-regista Ryan Coogler aveva appena iniziato a delineare la storia. Nonostante ciò, i fan si sono chiesti esattamente su cosa si concentrerà il film, e su chi potrebbe essere il cattivo. Una scelta popolare è Namor the Sub-Mariner, con i fan che promuovono con entusiasmo le loro varie scelte per il ruolo. Tuttavia, nulla è stato confermato ufficialmente, lasciando il ruolo aperto.

In un’intervista esclusiva con Screen Rant per promuovere il suo nuovo film Netflix, Spenser Confidential, a Duke è stato chiesto chi avrebbero voluto per il ruolo del cattivo in Black Panther 2, e la sua risposta è stata semplice: “M’Baku”. M’Baku è il capo della tribù Jabari all’interno del Wakanda, e mentre lui e T’Challa (Chadwick Boseman) non vedono con gli stessi occhi molte cose (al punto da impegnarsi in un duello per il trono in cima Warrior Falls), M’Baku ha combattuto più volte al fianco di T’Challa. Duke ha spiegato cosa trova così affascinante dei cattivi della Marvel e perché pensa che M’Baku ne creerebbe uno buono.

“M’Baku è un eroe, ma è successo così tanto. Penso che ciò che rende un cattivo davvero grande sia che hanno il potere di vedere le cose a modo loro e possono definire le proprie circostanze. E questo è ciò che è davvero interessante di tutti i cattivi del MCU fino ad ora. Loki vede sempre le cose a modo suo, e sceglie quando diventerà un alleato o un antagonista. Thanos ha sempre avuto il potere di auto-definizione. Questa è la sua più grande forza. Non erano le gemme, non era la sua superpotenza o le abilità in combattimento, è che ha deciso e ha detto: ‘Questo è il modo in cui definisco la giustizia’. Perché non era un cattivo, ma solo un tipo che cercava la massima giustizia ed equilibrio. Non è male. Ma lo ha definito lui stesso, e tutti i cattivi davvero grandi che la Marvel ha proposto hanno sempre avuto quell’abilità, quindi possono cambiare schieramento.”

Le ideologie in conflitto tra T’Challa e M’Baku creerebbero sicuramente un conflitto interessante, soprattutto dal momento che il Wakanda è ora aperto a tutto il mondo. Inoltre, T’Challa è morto in Avengers: Infinity War dopo lo schiocco di Thanos mentre M’Baku è rimasto in vita. Ciò significa che M’Baku ha trascorso cinque anni a vivere (e possibilmente guadagnare più potere) in un Wakanda senza T’Challa, portando alla possibilità di un maggiore attrito tra i due.

Indipendentemente da chi sia il cattivo di Black Panther 2, ci saranno enormi scarpe da riempire. Il cattivo del primo film, Erik Killmonger è ampiamente considerato uno dei migliori cattivi della Marvel di tutti i tempi grazie alle sue motivazioni e al suo intenso commento sulla schiavitù e sulla supremazia bianca. Questo non vuol dire che l’antagonista di Black Panther 2 sarà automaticamente considerato peggio di Killmonger, ma è inevitabile che vengano fatti dei paragoni.

