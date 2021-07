Black Panther: Wakanda Forever, cominciata la produzione del sequel del film Marvel Studios

Dopo che il capitolo 4 di John Wick e Aquaman and the Lost Kingdom sono entrati in produzione, oggi ha segnato l’inizio della produzione di Black Panther: Wakanda Forever.

Per celebrare l’occasione, il regista Ryan Coogler e il produttore Kevin Feige hanno rilasciato brevi dichiarazioni, in cui Feige si è concentrato sulla sfida di andare avanti nel franchise senza la star Chadwick Boseman, scomparso dopo una battaglia di quattro anni contro il cancro nel 2020.

Il primo film è stato un fenomeno cinematografico irripetibile, che ha sposato il successo del Marvel Cinematic Universe con l’incredibile cinema di Coogler e l’ascesa della consapevolezza culturale e della giustizia sociale nell’intrattenimento mainstream.

Coogler ha elogiato il cast, la Marvel, e Feige ha promesso che il film che stanno realizzando è qualcosa che renderebbe orgoglioso Chadwick Boseman.

“È chiaramente molto emozionante senza Chad”, ha detto Feige prima del Black Widow Global Fan Event a Los Angeles martedì sera. “Ma tutti sono molto entusiasti di riportare in vita il mondo del Wakanda per i fan. Lo faremo in un modo che renderà orgoglioso Chad.”

La star della serie Lupita Nyong’o ha recentemente parlato del prossimo sequel con Yahoo, rivelando che Ryan Coogler e la compagnia sono stati impegnati a riorganizzarlo per far fronte alla perdita di Boseman.

“La gente mi chiederà: ‘Sei entusiasta di tornare indietro?’. Eccitazione non è la parola giusta. Mi sento come se fossi in uno stato molto pensieroso e meditativo quando si tratta di Black Panther 2. La sua scomparsa è ancora estremamente cruda per me”, ha detto Nyong’o. “E non riesco nemmeno a immaginare come sarà salire sul set e non averlo lì… Ma allo stesso tempo abbiamo un leader in Ryan, che si sente come noi, che sente la perdita.”

