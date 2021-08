Black Panther: Wakanda Forever, Danai Gurira e Letitia Wright avvistate sul set al MIT

Tra la quasi mezza dozzina di progetti che i Marvel Studios hanno attualmente in lavorazione, il team è proprio all’inizio della produzione per quella che sarà una delle sue uscite più emozionanti, Black Panther: Wakanda Forever.

Dovendo far fronte alla perdita del protagonista di Black Panther, Chadwick Boseman, il team dietro il sequel ha un compito arduo davanti a sé per realizzare un film che sia all’altezza e onori l’eredità del primo. Il palcoscenico è pronto per qualcosa che non solo renderà omaggio all’eroe caduto nella vita reale, ma amplierà anche l’impatto di Wakanda nel panorama MCU.

Wakanda Forever è attualmente agli inizi delle riprese e i fan hanno già ricevuto più di una buona dose di anticipazioni su cosa aspettarsi dal punto di vista dell’azione e del dramma. I video dal set hanno anticipato nuove scene di inseguimento sul set di un campus universitario degli Stati Uniti, insieme a lavori subacquei che aiuteranno a introdurre per la prima volta (sembra) Namor the Submariner e gli Atlantidei nel MCU.

TMZ ha condiviso le foto dal set di Black Panther: Wakanda Forever dei Marvel Studios dal campus del MIT a Cambridge, nel Massachusetts. Le foto mostrano le attrici Danai Gurira e Letitia Wright che riprendono i loro ruoli di Okoye e Shuri.

Potete vederle qui sotto:

NEW set photos of Danai Gurira (Okoye) and Letitia Wright (Shuri) for the production of BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER at MIT! 📸 (via: @TMZ) pic.twitter.com/Yu7I5YEqcj — Black Panther: Wakanda Forever News (@bpanthernews) August 25, 2021

Le voci indicano che queste foto provengono dalle riprese di scene descritte in recenti indiscrezioni che circondano la trama del sequel di Black Panther. Sia Gurira che Wright erano sul set al MIT in Massachusetts insieme al membro del cast appena confermato, Dominique Thorne. Nella sequenza le wakandiane e Riri Williams pare stiano indagano su qualcosa che sta accadendo al campus.

La cosa più importante da notare qui è che entrambe le attrici indossano mantelli neri, cosa che è successa in numerose occasioni e che i Marvel Studios usano per nascondere qualcosa d’importante per la trama. Considerando quanto la Marvel tenga ai suoi segreti, insieme al senso di mistero che circonda questo film, in particolare, ha senso solo che il team stia molto attento a evitare spoiler.

Sia Shuri che Okoye avranno ruoli più estesi in questo nuovo film, ma saranno sempre e comunque la sorella del re caduto T’Challa e il capitano delle Dora Milaje. Ciò che comporteranno i loro doveri in America è ancora un mistero, anche se i fan non vedono l’ora di scoprire come le due uniranno le forze per portare il Wakanda verso il futuro.

Black Panther: Wakanda Forever uscirà nelle sale l’8 luglio 2022.

