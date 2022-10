Black Panther: Wakanda Forever, ecco il nuovo trailer che mostra la nuova Pantera Nera

È arrivato un nuovo trailer di “Black Panther: Wakanda Forever“.

Lunedì è stato svelato il nuovo trailer ufficiale del seguito del fenomeno globale del 2018.

La storia di Black Panther: Wakanda Forever vedrà i suddetti personaggi coinvolti in una guerra una volta che Namor (Tenoch Huerta) e il suo regno sottomarino di Talocan entreranno nel MCU. Namor è uno dei tanti nuovi personaggi che avranno un ruolo chiave nel sequel, poiché l’introduzione del mutante arriva insieme all’introduzione di Namora (Mabel Cadena) e Attuma (Alex Livinalli). Il Wakanda riceverà un ulteriore supporto nella sua guerra poiché Black Panther 2 porterà in scena Riri Williams alias Ironheart (Dominique Thorne), oltre al nuovo membro delle Dora Milaje, Aneka (Michaela Coel).

Potete vederlo qui sotto:

Il nuovo capitolo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, Black Panther Wakanda Forever è il seguito del film premio Oscar del 2018, Black Panther, pellicola che ha esplorato la patria del personaggio titolare, il Wakanda, dopo che lui e suo padre T’Chaka sono stati introdotti per la prima volta in Captain America: Civil War del 2016.

Tragicamente, l’attore protagonista di Black Panther, Chadwick Boseman, è morto di cancro al colon nel 2020. Ciò ha costretto il regista e co-sceneggiatore Ryan Coogler a ristrutturare il film successivo. Alla fine ha deciso di non ri-castare T’Challa, concentrandosi invece sull’esplorazione dei personaggi secondari introdotti nel film originale.

Questo ensemble include Lupita Nyong’o come Nakia, Danai Gurira come Okoye, Daniel Kaluuya come W’Kabi, Letitia Wright come Shuri, Winston Duke come M’Baku e Angela Bassett come Ramonda, tutti abitanti della nazione africana high-tech nota come Wakanda, che è stata rivelata al mondo alla fine del primo film. Il secondo film introdurrà anche il personaggio Riri Williams, interpretato da Dominique Thorne, che in seguito apparirà nella sua serie MCU Disney+, Ironheart.

Il film, che arriverà nelle sale il 9 novembre 2022, e sarà l’ultimo capitolo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.