Black Panther: Wakanda Forever, ecco il primo trailer dell’atteso film Marvel

Mentre il nuovo film Marvel Studios Thor: Love and Thunder sta conquistando il pubblico italiano ottenendo il primo posto al box office con un incasso di 2,3 milioni di Euro in soli due giorni di programmazione, dice il comunicato stampa ufficiale rilasciato dalla House of Mouse, Disney Italia ha presentato le novità in arrivo nelle sale cinematografiche italiane nei prossimi mesi, in occasione dell’11esima edizione di Ciné – Giornate di Cinema a Riccione.

Quindi al San Diego Comic-Con ci aspettavamo almeno un trailer, e così è stato per il film diretto da da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever, che arriverà il 9 novembre nelle sale italiane e continuerà a esplorare l’incomparabile mondo del Wakanda e tutti i personaggi ricchi e variegati introdotti nel primo film.

Potete vederlo qui sotto:

E qui sotto il poster promozionale: 11.11.22 pic.twitter.com/lHDEbdFIFH — Black Panther (@theblackpanther) July 24, 2022 Il nuovo capitolo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, Black Panther Wakanda Forever è il seguito del film premio Oscar del 2018, Black Panther, pellicola che ha esplorato la patria del personaggio titolare, il Wakanda, dopo che lui e suo padre T’Chaka sono stati introdotti per la prima volta in Captain America: Civil War del 2016. Tragicamente, l’attore protagonista di Black Panther, Chadwick Boseman, è morto di cancro al colon nel 2020. Ciò ha costretto il regista e co-sceneggiatore Ryan Coogler a ristrutturare il film successivo. Alla fine ha deciso di non ri-castare T’Challa, concentrandosi invece sull’esplorazione dei personaggi secondari introdotti nel film originale. Questo ensemble include Lupita Nyong’o come Nakia, Danai Gurira come Okoye, Daniel Kaluuya come W’Kabi, Letitia Wright come Shuri, Winston Duke come M’Baku e Angela Bassett come Ramonda, tutti abitanti della nazione africana high-tech nota come Wakanda, che è stata rivelata al mondo alla fine del primo film. Il secondo film introdurrà anche il personaggio Riri Williams, interpretato da Dominique Thorne, che in seguito apparirà nella sua serie MCU Disney+, Ironheart. Il film, che arriverà nelle sale il 9 novembre 2022, e sarà l’ultimo capitolo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

