Black Panther: Wakanda Forever, il produttore parla di Namor e dell’introduzione dei mutanti nel MCU

Namor detiene il prestigioso primato di essere uno dei primissimi mutanti del MCU. Ma il team dei Marvel Studios sembra voler tenere il passo quando si tratta di aprire le porte ai mutanti.

Con l’imminente sequel di Black Panther della Marvel che si avvicina rapidamente, molti si sono interrogati su una delle nuove introduzioni del film: Namor, interpretato da Tenoch Huerta. Il sovrano del regno sottomarino di Talocan (che sostituisce l’Atlantide dei fumetti) possiede i poteri del volo e una forza sovrumana. Possiede queste abilità per via della sua mutazione, più o meno allo stesso modo della Kamala Khan di Iman Vellani.

Con i Mutanti che ora stanno entrando nel MCU, molti si sono chiesti se Namor fosse destinato o meno a essere un presagio per l’arrivo di molti altri Mutanti.

Parlando a Comicbook, Nate Moore, produttore di Black Panther: Wakanda Forever ha parlato della conferma di Tenoch Huerta che Namor è un mutante. Moore ha anche ampliato l’argomento mutanti nel MCU, sottolineando che la Marvel ha lasciato “briciole di pane” per capire chi sono i portatori del gene X.

“No, è stato divertente. Voglio dire… non vogliamo anticipare niente. Non vogliamo promettere troppo qualcosa che non è all’orizzonte. Ma è… la verità è che Namor è un mutante. Sapete cosa intendo? E come fan dell’editoria e della sua storia, sarebbe stato disonesto non dirlo. È divertente lasciare queste briciole di pane e vedere dove portano. E Tenoch ne è chiaramente molto entusiasta, il che è fantastico. Parte del divertimento di fare questi film è vedere come il cast abbraccia davvero i propri personaggi, permettendo loro di provare quell’eccitazione e di viverli davvero.”

Il nuovo capitolo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, Black Panther Wakanda Forever è il seguito del film premio Oscar del 2018, Black Panther, pellicola che ha esplorato la patria del personaggio titolare, il Wakanda, dopo che lui e suo padre T’Chaka sono stati introdotti per la prima volta in Captain America: Civil War del 2016.

Tragicamente, l’attore protagonista di Black Panther, Chadwick Boseman, è morto di cancro al colon nel 2020. Ciò ha costretto il regista e co-sceneggiatore Ryan Coogler a ristrutturare il film successivo. Alla fine ha deciso di non ri-castare T’Challa, concentrandosi invece sull’esplorazione dei personaggi secondari introdotti nel film originale.

Questo ensemble include Lupita Nyong’o come Nakia, Danai Gurira come Okoye, Daniel Kaluuya come W’Kabi, Letitia Wright come Shuri, Winston Duke come M’Baku e Angela Bassett come Ramonda, tutti abitanti della nazione africana high-tech nota come Wakanda, che è stata rivelata al mondo alla fine del primo film. Il secondo film introdurrà anche il personaggio Riri Williams, interpretato da Dominique Thorne, che in seguito apparirà nella sua serie MCU Disney+, Ironheart.

Il film, che arriverà nelle sale il 9 novembre 2022, e sarà l’ultimo capitolo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.