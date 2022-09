Black Panther: Wakanda Forever, Letitia Wright a proposito di Shuri e di chi sarà la nuova Pantera Nera

Di tutti i personaggi secondari che sono apparsi sullo schermo in Black Panther, la Shuri di Letitia Wright ha brillato in modo particolarmente brillante.

Non solo la sorella genio tecnologico di T’Challa era l’equivalente di Q in Black Panther, con tutti i gadget che ha offerto al fratello, ma ha dato anche l’importantissima super tuta in vibranio ed ha fornito un divertente scambio fra fratelli. Si è rivelata una dinamica gioiosa quella coltivata tra Wright e il compianto Chadwick Boseman. Ma Boseman è morto prima che la produzione di Black Panther: Wakanda Forever potesse iniziare, mettendo Shuri in una posizione pericolosa come effettiva erede al trono.

Con il ritorno del regista Ryan Coogler e del resto del cast di Black Panther non solo continuerà la storia della nazione africana tecnologicamente avanzata e della sua gente, ma il film renderà anche omaggio all’eredità di Boseman e di T’Challa. Le esperienze personali di Wright durante la realizzazione del film rispecchiavano quelle del suo personaggio.

“Il viaggio di Shuri mi ha permesso di soffrire, piangere, ridere e acquisire una forza che non avrei mai pensato di poter avere”, dice a Empire. “Le prove e le tribolazioni ti rendono quello che sei. O ti pieghi o ti rialzi e vai avanti. Mi sento come se Shuri continuasse a guardarmi ogni giorno, chiedendomi se dovevo rinunciare o andare avanti. E ho continuato ad andare avanti fino a quando non sono guarita.”

Senza T’Challa, rimane la domanda su chi vestirà i panni della Pantera Nera questa volta, e ci sono molti potenziali candidati: la spia ultra-capace di Lupita Nyong’o, Nakia, il leader guerriero di Danai Gurira, Okoye, il capo deo Jabari interpretato da Winston, M’Baku, ma anche la stessa Shuri.

“Questa è una domanda difficile a cui rispondere”, dice Wright. “Ne ho parlato con Ryan e Chad quando stavamo girando Black Panther, e abbiamo toccato l’argomento brevemente. Quando ho capito che stavo interpretando Shuri, era qualcosa che non vedevo l’ora di fare, ma ora non so.”

Il nuovo capitolo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, Black Panther Wakanda Forever è il seguito del film premio Oscar del 2018, Black Panther, pellicola che ha esplorato la patria del personaggio titolare, il Wakanda, dopo che lui e suo padre T’Chaka sono stati introdotti per la prima volta in Captain America: Civil War del 2016. Tragicamente, l’attore protagonista di Black Panther, Chadwick Boseman, è morto di cancro al colon nel 2020. Ciò ha costretto il regista e co-sceneggiatore Ryan Coogler a ristrutturare il film successivo. Alla fine ha deciso di non ri-castare T’Challa, concentrandosi invece sull’esplorazione dei personaggi secondari introdotti nel film originale. Questo ensemble include Lupita Nyong’o come Nakia, Danai Gurira come Okoye, Daniel Kaluuya come W’Kabi, Letitia Wright come Shuri, Winston Duke come M’Baku e Angela Bassett come Ramonda, tutti abitanti della nazione africana high-tech nota come Wakanda, che è stata rivelata al mondo alla fine del primo film. Il secondo film introdurrà anche il personaggio Riri Williams, interpretato da Dominique Thorne, che in seguito apparirà nella sua serie MCU Disney+, Ironheart. Il film, che arriverà nelle sale il 9 novembre 2022, e sarà l’ultimo capitolo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

