Black Panther: Wakanda Forever, Ryan Coogler parla di James Cameron e Steven Spielberg come fonte d’ispirazione

I critici hanno già visto e giudicato Black Panther: Wakanda Forever come un film di portata epica e intensamente personale. Quell’equilibrio è qualcosa che lo sceneggiatore e regista Ryan Coogler si è sforzato di raggiungere durante la realizzazione del film, anche se per lui e il co-sceneggiatore Joe Robert Cole, un lato di quella scala è sempre venuta prima.

“Provo a iniziare con il lato personale”, ha detto Coogler a Slashfilm. “È l’unico modo in cui so lavorare.”

Ciò non significa, tuttavia, che le vite e la dimensione dei personaggi fossero l’unica cosa che Coogler prendesse in considerazione.

“Allo stesso tempo, abbiamo tenuto a mente che volevamo fornire dell’ambizione e una scala”, ha aggiunto. “Volevamo che il pubblico si sentisse come se stesse guardando un film d’azione mozzafiato e un film che tiene conto al far capire come la perdita può alterarti.”

Coogler ha cercato ispirazione in altri film d’azione che erano “grandi e intimi allo stesso tempo”. E molti di quei film provengono da un decennio specifico in cui i blazer erano larghi, i colori al neon erano caldi e i pattini a rotelle erano di gran moda.

“I film degli anni ’90, intendo in particolare quelli di Cameron degli anni ’90 e Spielberg degli anni ’90. Parlavo spesso di volere che questo film sembrasse un film degli anni ’90”, ha detto Coogler prima di espandere gli specifici film degli anni ’90 a cui si è rivolto. “Per film degli anni ’90, intendo in particolare quelli di Cameron e Spielberg di quel decennio, in termini di grandi momenti d’azione. Ci metto anche Malcolm X e Contact nel mezzo. Volevo che fosse il mio Jurassic Park il mio Terminator 2. Terminator 2 è un film su un padre surrogato. È un film sul rimpianto e la paranoia. Ma allo stesso tempo, quando pensi a quel film, pensi a come mi sono sentito in alcune di quelle scene di inseguimento, e quando il personaggio di Arnold Schwarzenegger entra in quella lava bollente e ti si spezza il cuore.”