Black Panther: Wakanda Forever, un nuovo promo sembra rivelare chi si cela sotto la maschera della nuova Pantera Nera

Un nuovo trailer promozionale di Black Panther: Wakanda Forever potrebbe aver confermato chi sarà la nuova Pantera Nera nel Marvel Cinematic Universe.

Il sequel di Black Panther del 2018 ha il difficile compito di continuare il franchise senza Chadwick Boseman, tragicamente morto di cancro al colon nel 2020. I Marvel Studios hanno scelto di non recastare nessuno per il ruolo di T’Challa, anche se c’è un segmento del fandom che chiede un nuovo attore per il ruolo.

Il secondo trailer di Black Panther: Wakanda Forever ha anticipato la sorella di T’Challa, Shuri (Letitia Wright), che adesso indosserà la tuta in vibranio, come suggerito da molti fan nelle speculazioni, e ora anche un nuovo video sembra confermarlo.

Il promo di 45 secondi di “Long Live Wakanda” di Black Panther: Wakanda Forever include molti nuovi footage del film diretto da Ryan Coogler. Intorno al 38° secondo, la nostra nuova Pantera Nera viene mostrata in battaglia, mentre compie una capriola in aria e spara onde d’urto da un paio di guanti. Questi guanti sono molto simili a quelli indossati dalla principessa Shuri non solo nel primo film di Black Panther, ma anche in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Qui sotto potete vedere il promo:

Il nuovo capitolo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, Black Panther Wakanda Forever è il seguito del film premio Oscar del 2018, Black Panther, pellicola che ha esplorato la patria del personaggio titolare, il Wakanda, dopo che lui e suo padre T’Chaka sono stati introdotti per la prima volta in Captain America: Civil War del 2016. Tragicamente, l’attore protagonista di Black Panther, Chadwick Boseman, è morto di cancro al colon nel 2020. Ciò ha costretto il regista e co-sceneggiatore Ryan Coogler a ristrutturare il film successivo. Alla fine ha deciso di non ri-castare T’Challa, concentrandosi invece sull’esplorazione dei personaggi secondari introdotti nel film originale. Questo ensemble include Lupita Nyong’o come Nakia, Danai Gurira come Okoye, Daniel Kaluuya come W’Kabi, Letitia Wright come Shuri, Winston Duke come M’Baku e Angela Bassett come Ramonda, tutti abitanti della nazione africana high-tech nota come Wakanda, che è stata rivelata al mondo alla fine del primo film. Il secondo film introdurrà anche il personaggio Riri Williams, interpretato da Dominique Thorne, che in seguito apparirà nella sua serie MCU Disney+, Ironheart. Il film, che arriverà nelle sale il 9 novembre 2022, e sarà l’ultimo capitolo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

