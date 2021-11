Black Panther: Wakanda Forever, un rumor parla dell’introduzione del figlio di T’Challa e Nakia

Un nuovo rapporto afferma che Black Panther: Wakanda Forever, il sequel di Black Panther del 2018, farà un’aggiunta sorprendente al Marvel Cinematic Universe.

Il MCU sta lentamente introducendo nuovi personaggi che potrebbero formare la squadra dei Giovani Vendicatori in futuro, tra cui Kate Bishop di Hawkeye, Wiccan e Speed ​​in WandaVision, Patriot in The Falcon and the Winter Soldier e Kamala Khan in Ms Marvel. Un altro possibile nuovo eroe potrebbe arrivare sotto forma del figlio di T’Challa in Black Panther: Wakanda Forever.

The Cosmic Circus riporta che il figlio di T’Challa con Nakia sarà introdotto in Black Panther 2. Il sito ipotizza che questo sia un modo per onorare l’eredità del defunto Chadwick Boseman, scomparso nel 2020 a causa di un cancro al colon.

Ci sono state molte voci e rapporti su come i Marvel Studios utilizzeranno Wakanda Forever per onorare Boseman, continuando allo stesso tempo la fase successiva dell’evoluzione del franchise. Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha confermato che i fan non rivedranno l’attore ricostruito in CGI nel film. Altri rapporti affermano che la sorella di T’Challa, Shuri (interpretata da Leticia Wright), assumerà il ruolo di Black Panther in Wakanda Forever.

La produzione di Black Panther: Wakanda Forever è stata recentemente interrotta a causa della “gravità” dell’infortunio di Leticia Wright. Le riprese hanno cercato di girare intorno all’assenza di Wright, ma è stata presa la decisione di interrompere la produzione la settimana del Ringraziamento con l’intenzione di riprendere nel 2022.

“Ha avuto una piccola caduta, ma non è poi così male”, ha detto la co-protagonista Angela Bassett dell’infortunio di Wright in un’intervista all’inizio di quest’anno. “Sapete, una cosa del genere ti scuote, e lei è così piccola, esile, fragile. Ma sta bene ed è pronta a ripartire.”

Ovviamente, i fan hanno già iniziato a ipotizzare che dare forma al figlio di T’Challa sia un modo per far sì che il suo lignaggio mantenga il ruolo di Black Panther nel MCU. A meno che il MCU non abbia pianificato un altro salto temporale, simile a quello utilizzato in Avengers: Endgame, ci vorrà del tempo prima che il figlio sia pronto a vestire i panni del super-eroe. Tuttavia, se verrà presentato, potrebbero passare anni prima che indossi il costume nero, e forse lo vedremo nel ruolo in Black Panther 3.

I Marvel Studios potrebbero dire che ora è un adolescente, quindi abbastanza grande da entrare a far parte di un team ufficiale dei Giovani Vendicatori. Staremo a vedere.

Mi piace: Mi piace Caricamento...