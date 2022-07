Black Panther: Wakanda Forever, una presunta immagine promozionale rivelerebbe l’aspetto di Namor

Thor: Love and Thunder è pronto per uscire nei cinema la prossima settimana, ma i fan della Marvel hanno già spostato l’attenzione verso qualcos’altro, Black Panther: Wakanda Forever.

Mentre comunque molti fan sono entusiasti di vedere come il Marvel Cinematic Universe continuerà la storia di Black Panther, sono anche entusiasti dell’introduzione tanto vociferata di Namor, specialmente dopo il casting di Tenoch Huerta.

A maggio, i fan hanno ricevuto un piccolo suggerimento, molto aleatorio, di come potrebbe essere il Namor di Huerta – sempre ammesso che sia davvero lui ad esser stato scelto per il ruolo – e ora, grazie ad alcune nuove e molto più chiare immagini promozionali condivise dall’account Twitter MCU_Facility, quindi da prendere con le pinze, potremmo aver ricevuto un first-look al noto personaggio dei fumetti Marvel.

Potete vedere il tweet qui sotto:

Nell’immagine, che presumiamo provenga da qualche packaging, Namor appare con uno slip da bagno verde e una cintura dorata molto in linea con il suo aspetto iconico dei fumetti degli anni ’60. Ma il personaggio ha anche alcuni dettagli aggiuntivi, tra cui parte di un’armatura d’oro sulle braccia e una sorta di collare verde.

Non è chiaro da questa immagine se avrà altri dettagli particolari provenienti dai fumetti.

I più notevoli tra i dettagli dell’immagine sono quelli che stilisticamente rimandano a qualcosa di azteco, suggerendo che l’Atlantide di Namor nel MCU si troverà in America Centrale, o magari proporrà dei riferimenti culturali a quella civiltà.

Questo segue non solo le voci sui vari cambiamenti apportati al personaggio nel film, ma anche degli oggetti che pare siano stati regalati alle persone coinvolte nella realizzazione di Black Panther: Wakanda Forever. Le foto di quegli oggetti sono recentemente emerse sui social media e sembravano mostrare Tepeyollotl, il dio giaguaro azteco.

So the crew that worked on Wakanda Forever were given a hat and and sweater for working on the film. Looks like Tepeyollotl the Aztec Jaguar God. Atlanteans gonna just be Aztecs and I’m PERFECTLY FINE WITH THAT. Lets go. pic.twitter.com/T1nM3cFLqP

— TASK the Ol’ Nerdy Bastard (@UpToTASK) May 22, 2022