Black Panther: Wakanda Forever, Winston Duke parla del ruolo di M’Baku nel nuovo film

La star di Black Panther: Wakanda Forever, Winston Duke, prende in giro il ruolo trasformato della tribù Jabari e il suo stesso personaggio, M’Baku, nel prossimo sequel del MCU.

Nel mondo di Black Panther, la tribù Jabari è composta da persone wakandiane che, dopo aver disapprovato l’uso del vibranio, si separano dalla società. Duke interpreta l’attuale leader della tribù Jabari, un ruolo che ha ripreso in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

M’Baku è tornato per Black Panther: Wakanda Forever, il seguito del regista Ryan Coogler del suo film MCU di immenso successo del 2018. Il primo trailer di Black Panther: Wakanda Forever è stato rilasciato durante la presentazione del Comic-Con di San Diego dei Marvel Studios, dando il first-look del nuovo Wakanda dopo la dipartita di T’Challa. Duke appare nel trailer per un breve secondo, ma con pochissimo contesto dato a lui, l’entità del suo ruolo nel sequel non è chiara.

Screen Rant ha incontrato Duke al SDCC e l’attore ha anticipato l’arrivo di un M’Baku trasformato in Black Panther: Wakanda Forever. Secondo Duke, M’Baku è ora di nuovo completamente wakandiano nel sequel di Black Panther, suggerendo che questo sviluppo era già stato prefigurato in Infinity War ed Endgame, che “hanno mostrato che i Jabari sono ora membri a pieno titolo del Wakanda”.

“Penso che gli eventi di Infinity War ed Endgame abbiano davvero mostrato che i Jabari sono ora membri a tutti gli effetti del Wakanda. M’Baku teneva fede al proprio conflitto, ma ogni evento ti cambia, e adesso sa che i Jabari non potrebbero esistere più in isolamento. Ha aperto i confini e l’abbiamo diventare wakandiano. La sua intera comunità si è allargata. Ora vediamo come riuscirà a capire il nuovo mondo; un mondo nuovo di zecca venuto fuori da ciò che tutti hanno dovuto sperimentare. Un mondo post-COVID; un mondo post-pandemia o a metà-pandemia. Proprio come noi, M’Baku sta affrontando molte delle stesse cose e sta cercando di capire come andare avanti. Questo film tratta davvero quest’argomento.”

Il nuovo capitolo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, Black Panther Wakanda Forever è il seguito del film premio Oscar del 2018, Black Panther, pellicola che ha esplorato la patria del personaggio titolare, il Wakanda, dopo che lui e suo padre T’Chaka sono stati introdotti per la prima volta in Captain America: Civil War del 2016. Tragicamente, l’attore protagonista di Black Panther, Chadwick Boseman, è morto di cancro al colon nel 2020. Ciò ha costretto il regista e co-sceneggiatore Ryan Coogler a ristrutturare il film successivo. Alla fine ha deciso di non ri-castare T’Challa, concentrandosi invece sull’esplorazione dei personaggi secondari introdotti nel film originale. Questo ensemble include Lupita Nyong’o come Nakia, Danai Gurira come Okoye, Daniel Kaluuya come W’Kabi, Letitia Wright come Shuri, Winston Duke come M’Baku e Angela Bassett come Ramonda, tutti abitanti della nazione africana high-tech nota come Wakanda, che è stata rivelata al mondo alla fine del primo film. Il secondo film introdurrà anche il personaggio Riri Williams, interpretato da Dominique Thorne, che in seguito apparirà nella sua serie MCU Disney+, Ironheart. Il film, che arriverà nelle sale il 9 novembre 2022, e sarà l’ultimo capitolo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

