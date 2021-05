Black Summer 2: ecco il trailer che annuncia l’arrivo della seconda stagione!

Quando per la prima volta venne annunciato Black Summer non gli detti un’oncia di fiducia, in quanto prodotto dalla The Asylum e fondamentalmente spin-off di Z-Nation, ma dopo averla vista mi sono dovuto ricredere.

Black Summer è una serie televisiva post-apocalittica horror statunitense creata da Karl Schaefer e John Hyams. La serie è stata distribuita su Netflix l’11 aprile 2019, in tutti i paesi in cui il servizio è disponibile, ed il 20 Novembre dello stesso anno è stata rinnovata per una seconda stagione, che purtroppo è rimasta sotto i radar per davvero molto tempo prima di mostrare cenni di vita.

Ora, con un piccolo trailer, il gigante dello streaming ha non solo mostrato alcuni primi footage, ma anche anche annunciato che la nuova stagione verrà caricata sullo streamer a partire dal 17 giugno.

La sinossi recita: “L’inverno arriva con nuove sfide a sangue freddo durante l’apocalisse zombi, mentre frenetici spazzini e milizie violente combattono i morti e i disperati”:

Potete vedere il trailer qui sotto:

