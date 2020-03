Black Widow: David Harbour anticipa le motivazioni del suo personaggio

L’attore della Black Widow, David Harbour, ha anticipato le motivazioni del suo personaggio e lo descrive come un narcisista.

In arrivo nelle sale questo maggio, Black Widow è il tanto atteso film solista di Natasha Romanoff con Scarlett Johansson. Dopo anni trascorsi come attrice non protagonista, finalmente Natasha ottiene il suo film, una cosa che i fan stavano attendendo da non poco tempo. Sono poche le informazioni sulla vita di Natasha prima di unirsi allo SHIELD e agli Avengers, ma ora, rivisitando la Red Room che l’ha addestrata, impareremo qualcosa di più.

Harbour interpreta Alexei Shostakov / Red Guardian in Black Widow, lo pseudo padre di Natasha e l’equivalente russo di Captain America. I fan dei fumetti hanno già notato che il suo retroscena sul grande schermo è diverso da quello del materiale d’origine, poiché nei fumetti Alexei, ad un certo punto, è il marito di Natasha. Tuttavia, proprio come per altri personaggi del MCU, i film hanno deciso di cambiare le cose.

Durante una recente intervista con EW, Harbour si è aperto un po’ di più sul suo personaggio del MCU. Dopo aver detto che pensa che Alexei sia il miglior personaggio del MCU, ha continuato a spiegare perché fosse una cosa appropriata da dire.

“Penso di essere di parte, ma credo che sia il miglior personaggio di tutto l’Universo Cinematografico Marvel. Voglio dire, è un narcisista, quindi è molto appropriato che io lo stia interpretando, ma ha anche così tanti livelli. In un certo livello, è il classico personaggio in stile supereroe, ma quando lo incontri, ha questo bisogno che di piacere alle persone, e vuole essere considerato divertente e un grande – cosa che non è.”

Considerando come il primo trailer di Black Widow lo abbia celebrato e messo in scena di ritorno nel costume da Red Guardian, i commenti di Harbour certamente reggono. Questo è certamente un Red Guardian non più di primo pelo, ma è ancora desideroso di lanciarsi nella lotta e dimostrare di aver dentro uno spirito ardente. Come uno dei membri della famiglia russa di Natasha, i fan sono curiosi del ruolo che ha avuto nel passato della protagonista, e del perché non sia mai stato menzionato prima. Speriamo che Black Widow fornisca risposte soddisfacenti a tali domande.

È il primo film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e racconta le origini di Natasha Romanoff, ripercorrendo i momenti che hanno portato la giovane ad aderire al programma sovietico Black Widow degli anni ’80, volto a creare delle super agenti assassine. Una Natasha alle “prime armi” viene affidata al KGB, l’agenzia di sicurezza sovietica, per fare di lei una delle sue migliori leve.

Il film è ambientato nel lasso di tempo che intercorre tra Civil War e Infinity War ed è la stessa Vedova Nera a ricordare il suo passato, che torna a tormentarla. Decide di affrontare i suoi vecchi demoni, invece di continuare a scappare. È così che Natasha si distacca momentaneamente dagli Avengers per raggiungere la sua vecchia famiglia, formata da Yelena Belova, Melina Vostokoff e Alexei Shostakov, e tornare là dove tutto è iniziato, dove è diventata Black Widow.

Vedova Nera (Black Widow) vede Cate Shortland alla regia, su una sceneggiatura di Ned Benson e Jac Schaeffer, basata sui fumetti di Stan Lee e Dan Rico, e con Kevin Feige e Mitchell Bell come produttori. La fotografia è a cura di Rob Hardy.

Nel cast Scarlett Johansson (Natasha Romanoff / Vedova Nera), Florence Pugh (Yelena Belova), David Harbour (Alexei Shostakov / Red Guardian) e Rachel Weisz (Melina Vostokoff).

Il film uscirà il 1 maggio 2020 negli Stati Uniti e il 29 aprile in Italia.

