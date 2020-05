Black Widow: Florence Pugh rivela che entrare nel MCU è stato intimorente per lei

L’attrice di Black Widow, Florence Pugh, ha rivelato che per lei è stato qualcosa di molto intimidente il prendere parte al Marvel Cinematic Universe.

In una recente intervista con Elle riguardo quanto la reazione dei fan l’abbia colpita al Comic-Con di San Diego dell’anno scorso, la giovane attrice ha rivelato che quello è stato il momento in cui l’enormità del suo ruolo l’ha davvero investita come un treno in corsa.

Per Pugh, ne è valsa la pena, perché per lei questo tipo di fan sono tra i più devoti al mondo. Doveva solo superare quei nervosismi preliminari.

“Quando pensi alla Marvel, sai che è grande ed è scoraggiante”, ha detto alla rivista. “Soprattutto quando sei un attrice relativamente sconosciuta, lo guardi e dici: ‘Oh! Farò parte di questo’, questa è una grande decisione. Ciò che è stato davvero adorabile è che abbiamo salutato, poi siamo andati davanti con pubblico e guardato un video. Per tutto quel tempo, Scarlett era su quel palco e veniva trattata come fosse la loro regina. È così straordinaria, e senza sforzo. Poi abbiamo guardato il filmato ed ero spaventata perché il mio accento russo sarebbe stato là in bella vista, e non sapevo come avrebbe suonato. Sto anche interpretando un personaggio che nessuno ha mai visto prima, ma hanno parlato di lei. Non sapevo se le persone mi avrebbero odiato. Ci siamo fermati entrambi e ho subito avuto le mani sudate e umide. Scarlett mi ha dato la sua mano e ci siamo strette l’un l’altra, e mi sono accorta che anche lei aveva le mani viscide! Così ho pensato: ‘Oh, questa è una sensazione che non invecchia mai. E’ altrettanto potente per te e per la leggenda.”

È il primo film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e racconta le origini di Natasha Romanoff, ripercorrendo i momenti che hanno portato la giovane ad aderire al programma sovietico Black Widow degli anni ’80, volto a creare delle super agenti assassine. Una Natasha alle “prime armi” viene affidata al KGB, l’agenzia di sicurezza sovietica, per fare di lei una delle sue migliori leve. Il film è ambientato nel lasso di tempo che intercorre tra Civil War e Infinity War ed è la stessa Vedova Nera a ricordare il suo passato, che torna a tormentarla. Decide di affrontare i suoi vecchi demoni, invece di continuare a scappare. È così che Natasha si distacca momentaneamente dagli Avengers per raggiungere la sua vecchia famiglia, formata da Yelena Belova, Melina Vostokoff e Alexei Shostakov, e tornare là dove tutto è iniziato, dove è diventata Black Widow.

Vedova Nera (Black Widow) vede Cate Shortland alla regia, su una sceneggiatura di Ned Benson e Jac Schaeffer, basata sui fumetti di Stan Lee e Dan Rico, e con Kevin Feige e Mitchell Bell come produttori. La fotografia è a cura di Rob Hardy.

Nel cast Scarlett Johansson (Natasha Romanoff / Vedova Nera), Florence Pugh (Yelena Belova), David Harbour (Alexei Shostakov / Red Guardian) e Rachel Weisz (Melina Vostokoff).

