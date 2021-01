Black Widow: la figlia di Milla Jovovich ha interpretato la protagonista da giovane.

Black Widow doveva essere il nuovo film dei Marvel Studios incentrato sul celebre personaggio intepretato da Scarlett Johansson, ma a causa della pandemia di COVID-19 che ha colpito il mondo nel 2020, l’uscita della pellicola è stata posticipata al 2021, e recentemente è stato confermato che Ever Gabo Anderson interpreterà Natasha durante la sua gioventù, e a confermare ciò è stata la madre dell’attrice, ovvero Milla Jovovich.

Lo ha rivelato durante un intervista i microfoni di ET, dove ha riferito di essere terrorizzata all’idea che sua figlia inizi a recitare attivamente a Hollywood dove sarà l’interprete anche di Wendy nel nuovo Peter Pan e Wendy, ma ha dovuto poi ammettere: “È cresciuta sui set con me e suo padre, e a quanto pare sembra che la mela non sia caduta troppo lontana dall’albero.” Ha poi aggiunto sul ruolo della figlia nel film Marvel: “Dico sul serio, ha fatto piangere tutti durante una delle sue scene. È fantastica. Credo che la gente rimarrà molto stupita quando vedrà il film”

Black Widow sarà ambientato dopo lo scontro a cui Vedova Nera partecipa all’aeroporto di Captain America: Civil War. Dopo questi eventi, Natasha “si ritroverà da sola e nel corso della storia dovrà fare i conti con la nota rossa nel suo registro“. Il film su Natasha Romanoff / Vedova Nera, diretto da Cate Shortland, vede nel cast Scarlett Johansson, David Harbour (Guardiano Rosso), Florence Pugh (Yelena Belova), O-T Fagbenle e Rachel Weisz (Melina).

Black Widow uscirà il 7 maggio 2021 negli Stati Uniti.

