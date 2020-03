Black Widow: Lorne Balfe sostituisce Alexandre Desplat come compositore della colonna sonora?

All’inizio di quest’anno, è stato rivelato che Alexandre Desplat (The Shape of Water) aveva firmato per servire come compositore della colonna sonora di Black Widow. Quella notizia ha entusiasmato i fan, ma qualcosa è chiaramente cambiato, dal momento che una fonte identificabile con Film Music Reporter ha rivelato il nuovo compositore del film.

Ora, secondo quanto riferito, Lorne Balfe sarebbe il nuovo compositore del film, ed anche se ci dispiace per Desplat, il nuovo maestro ha un curriculum impressionante che include film come The LEGO Batman Movie, Mission: Impossible – Fallout e Bad Boys For Life.

Sulla base del suo lavoro su quei film, Black Widow suonerà ancora alla grande, e questo non è certo motivo di preoccupazione (è qualcosa che accade in quantità sorprendenti su film di successo come questi).

È il primo film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e racconta le origini di Natasha Romanoff, ripercorrendo i momenti che hanno portato la giovane ad aderire al programma sovietico Black Widow degli anni ’80, volto a creare delle super agenti assassine. Una Natasha alle “prime armi” viene affidata al KGB, l’agenzia di sicurezza sovietica, per fare di lei una delle sue migliori leve. Il film è ambientato nel lasso di tempo che intercorre tra Civil War e Infinity War ed è la stessa Vedova Nera a ricordare il suo passato, che torna a tormentarla. Decide di affrontare i suoi vecchi demoni, invece di continuare a scappare. È così che Natasha si distacca momentaneamente dagli Avengers per raggiungere la sua vecchia famiglia, formata da Yelena Belova, Melina Vostokoff e Alexei Shostakov, e tornare là dove tutto è iniziato, dove è diventata Black Widow.

Vedova Nera (Black Widow) vede Cate Shortland alla regia, su una sceneggiatura di Ned Benson e Jac Schaeffer, basata sui fumetti di Stan Lee e Dan Rico, e con Kevin Feige e Mitchell Bell come produttori. La fotografia è a cura di Rob Hardy.

Nel cast Scarlett Johansson (Natasha Romanoff / Vedova Nera), Florence Pugh (Yelena Belova), David Harbour (Alexei Shostakov / Red Guardian) e Rachel Weisz (Melina Vostokoff).

